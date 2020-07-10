كلوب: الأرقام التي يحققها صلاح مجنونة

الجمعة، 10 يوليه 2020 - 16:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح نجم ليفربول - رسم أحمد نبيل

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول بنجمه محمد صلاح الذي بات أسرع لاعب في تاريخ النادي يساهم في 100 هدف سواء بالتسجيل أو إرسال تمريرات حاسمة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وأحرز صلاح هدفين وأرسل تمريرة حاسمة في فوز الفريق على برايتون يوم الأربعاء بنتيجة 3-1 ليرفع رصيده إلى 19 هدفا في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز ويصبح الثالث في ترتيب الهدافين خلف بيير-ايمريك أوباميانج لاعب أرسنال (20 هدفا) وجيمي فاردي لاعب ليستر سيتي (22 هدفا).

وعلق الألماني على أداء صلاح بالقول في مؤتمر صحفي:"مذهل. لم نكن لنصل إلى ما نحن فيه الآن لو لم يقدم هؤلاء الأولاد (صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو) أداء رائعا بشكل مستمر".

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وواصل "وصلاح، بالطبع، أرقامه مجنونة. لا أعرف أرقامه تحديدا منذ جاء هنا، لكنها غير عادية، أرقام عالمية".

ويطمح صلاح للفوز بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي بعدما نالها منفردا في موسم 2017-2018 وبالتشارك مع ماني وأوباميانج في 2018-2019.

وسجل صلاح 73 هدفا وأرسل 27 تمريرة حاسمة ليصبح مساهما في 100 هدف بعد المشاركة في 104 مباريات فقط مع ليفربول.

وبات نجم مصر البالغ عمره 28 عاما أسرع لاعب يحقق ذلك، سبق مايكل أوين (148 مباراة) وروبي فاولر (159 مباراة) وستيفن جيرارد (212 مباراة).

ويأمل صلاح زيادة الغلة يوم السبت حين يستضيف ليفربول فريق بيرنلي في الجولة 35 من الدوري.

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