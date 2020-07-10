خبر في الجول – تجديد مروان محسن مع الأهلي في اللمسات الأخيرة

اقترب مروان محسن مهاجم الأهلي من التجديد الرسمي للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحسب مصدر مسؤول داخل الأهلي لـFilGoal.com، فإن النادي اتفق مع مروان محسن بالفعل لتجديد تعاقده مع الفريق.

وسيوقع مهاجم الأهلي على عقود تجديده للنادي خلال الأيام القليلة المقبلة.

مروان محسن انضم للأهلي عام 2016 قادما من الإسماعيلي.

صاحب الـ31 عاما خاض هذا الموسم 17 مباراة مع الأهلي بمختلف البطولات. سجل فيهم أربعة أهداف، وصنع اثنين آخرين.

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