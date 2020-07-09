عودة لإسبانيا بعد 7 سنوات.. بيتيس يعلن مانويل بيلليجريني مدربا للفريق الموسم المقبل

يعود مانويل بيلليجريني المدرب التشيلي إلى الدوري الإسباني خلال الموسم المقبل مجددا، وبعد الابتعاد لـ 7 سنوات، وسيكون ذلك عبر بوابة بيتيس.

أعلن ريال بيتيس تعيين مانويل بيلليجريني مدربا للفريق بداية من الموسم المقبل وحتى 2023، وخلفا لـ أليكسيس تروخيو المدرب المؤقت الحالي للفريق حتى نهاية الموسم.

ريال بيتيس أعلن في وقت سابق، إقالة جوان فرانسيسك فيرير "روبي" من تدريب الفريق، وتعيين أليكسيس تروخيو منسق الشؤون الرياضية بالنادي كمدير فني مؤقت حتى نهاية الموسم.

وستكون عودة بيلليجريني للدوري الإسباني هي الأولى لصاحب الـ66 عاما منذ تدريب مالاجا في الفترة من 2010 إلى 2013 وبعد موسم كان قد قضاه مدربا لريال مدريد في 2009/2010.

أبرز محطات بيلليجريني التدريبية تبقى خلال تدريبه مانشستر سيتي في الفترة من 2013 إلى 2016 والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2013/2014، بجانب التتويج بكأس رابطة الدوري الإنجليزي لمرتين متتاليتين.

وكانت آخر تجارب بيلليجريني التدريبية في إنجلترا أيضا رفقة فريق وست هام، والذي تولى تدريبه منذ بداية الموسم الماضي، قبل أن يٌقال من منصبه منتصف الموسم الجاري بسبب سوء النتائج.

ريال بيتيس يحتل حاليا المركز الـ13 في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، وقبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.

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