قرعة الأبطال - صدام محتمل بين سيتي ويوفنتوس.. وبرشلونة قد يواجه بايرن

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي للموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا عن مواجهة نارية محتملة يلعب فيها المنتصر من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد ضد الفائز من مواجهة يوفنتوس أو ليون.

وسيلعب الفائز من مباراة برشلونة ونابولي ضد بايرن ميونيخ أو تشيلسي.

ولم تخضع القرعة، التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مقره الرئيسي بنيون السويسرية، لأية قيود مثل إبعاد الأندية المنتمية للبلد ذاته عن مواجهة بعضها البعض والذي يحدث في دور المجموعات والدور ثمن النهائي.

الدور ربع النهائي:

1- مانشستر سيتي أو ريال مدريد X يوفنتوس أو ليون

2- لايبزيج X أتليتكو مدريد

3- برشلونة أو نابولي X بايرن ميونيخ أو تشيلسي

4- أتالانتا X باريس سان جيرمان

الدور نصف النهائي:

5- الفائز من المباراة رقم 1 X الفائز من المباراة رقم 3

6- الفائز من المباراة رقم 2 X الفائز من المباراة رقم 4

وجعلت القرعة الفريق الفائز من المباراة رقم 6 هو المضيف في المواجهة النهائية التي يستضيفها ملعب النور بلشبونة، وبذلك يحق له اختيار لون الزي قبل منافسه.

ويجري الدوران ربع النهائي ونصف النهائي بنظام المواجهة الواحدة في البرتغال وفقا لقرار يويفا والذي جاء اضطراريا بسبب توقف الموسم الحالي من البطولة لمدة 5 أشهر تقريبا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان مقررا إقامة نهائي البطولة في إسطنبول التركية لكن يويفا قرر إقامة جميع المباريات بداية من الدور ربع النهائي في بلد واحد واختار البرتغال.

بينما ستستضيف إسطنبول نهائي النسخة المقبلة 2020-2021.

ومع استئناف مباريات البطولة الشهر المقبل، والتي ستقام دون حضور جمهور، سيحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في المواجهة الواحدة، وتبديل إضافي في حال امتداد المواجهة لشوطين إضافيين. وسيحق لكل فريق إجراء تبديلاته على 3 مراحل، وعلى 4 مراحل إذا امتدت المواجهة لشوطين إضافيين.

ولن يحق للأندية إجراء تبديلات بين الشوطين أو قبل الشوط الإضافي الأول أو قبل الشوط الإضافي الثاني.

وتجري مباريات الإياب المتبقية من الدور ثمن النهائي في 7 و8 أغسطس على ملاعب الفرق المضيفة والتي يلعب فيها مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، بايرن ميونيخ ضد تشيلسي، يوفنتوس ضد ليون، وبرشلونة ضد نابولي.

وفي مباريات الذهاب فاز سيتي في مدريد بنتيجة 2-1 وفاز بايرن في إنجلترا بنتيجة 3-صفر وخسر يوفنتوس في فرنسا بهدف وتعادل برشلونة بهدف لمثله في نابولي.

بينما عبرت فرق أتالانتا ولايبزيج وباريس سان جيرمان إلى الدور ربع النهائي بعد إقصاء فالنسيا وتوتنام ودورتموند على الترتيب.

وكانت أبرز نتيجة في الدور ثمن النهائي هي خروج ليفربول بطل النسخة السابقة من البطولة وبطل الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد خسارته ضد أتليتكو مدريد بنتيجة 4-2 في مجموع المواجهتين.

وتقام مواجهات ربع النهائي بين 12 و15 أغسطس ونصف النهائي في 18 و19 أغسطس.

ويسدل الستار على الموسم الحالي بإقامة النهائي في 23 أغسطس.

وستبدأ تصفيات الموسم المقبل من البطولة في 8 أغسطس بينما ينطلق دور المجموعات في 20 أكتوبر.

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