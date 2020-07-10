تقرير تونسي: المثلوثي يصل القاهرة الأحد للانضمام لـ الزمالك رسميا

كشف موقع "فووت 24" التونسي بأن حمزة المثلوثي ظهير أيمن نادي الصفاقسي التونسي، سيصل القاهرة مساء غد الأحد للانضمام إلى نادي الزمالك.

وقال الموقع التونسي "حمزة المثلوثي وقع عقدا مع الزمالك بالفعل لمدة ثلاث سنوات وحتى عام 2023".

وأضاف الموقع "اللاعب سيصل إلى القاهرة بعد غد الأحد للانضمام إلى نادي الزمالك بشكل رسمي".

حمزة المثلوثي يعد هو ثاني الصفقات التي يحصل الزمالك على توقيعها، وذلك بعدما كشف FilGoal.com في وقت سابق التوقيع مع أري بابل الجناح الأنجولي لفريق بريميرو دي أوجوستو.

حمزة المثلوثي شارك خلال الموسم الجاري في 14 مباراة رفقة الصفاقسي. سجل فيهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

ويملك المثلوثي 29 مباراة رفقة منتخب تونس، كان آخرها في عام 2018 أمام المغرب وديا، لكنه انضم بعد ذلك إلى معسكرات المنتخب دون المشاركة.

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