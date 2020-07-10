قائمة برشلونة – غياب دي يونج أمام بلد الوليد

الجمعة، 10 يوليه 2020 - 13:44

كتب : FilGoal

برشلونة

غاب فرانكي دي يونج لاعب الوسط الهولندي عن قائمة برشلونة لمباراة بلد الوليد.

برشلونة يواجه بلد الوليد مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

وأعلن كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة بلد الوليد.

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وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن – نيتو - أرناو تيناس أورينا.

الدفاع: نونو سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمونت لانجليه – رونالد أراوخو – خوردي ألبا – سيرجي روبيرتو – جونيور فيربو.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – أرتورو فيدال – ريكي بويج.

الهجوم: مارتن بريثوايت – أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي – لويس سواريز.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، وبفارق عن نقطة عن ريال مدريد قبل مباراة الأخير مساء اليوم أمام ألافيس.

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