الزمالك يدعو لجمعية عمومية عادية لمناقشة 11 بندا

الجمعة، 10 يوليه 2020 - 16:17

كتب : إبراهيم رمضان

شعار الزمالك

دعا مجلس إدارة نادي الزمالك لإقامة جمعية عمومية عادية للنادي يومي 26 و27 يوليو الجاري.

وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي، نشر خطاب دعوى الجمعية العمومية العادية للنادي يومي 26 و27 من شهر يوليو الجاري.

وتشهد الجمعية العمومية مناقشة الميزانية الخاصة بالنادي والحساب الختامي، بالإضافة إلى الاقتراحات الخاصة بالأعضاء من أجل تطوير منشآت وخدمات النادي.

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وتضمن جدول الأعمال البنود التالية:

-التصديق على محضر الاجتماع السابق.

-النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.

-اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

-تعيين مراقب الحسابات.

-تحديد مكافآت اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمالي.

-النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء في الموعد القانوني.

-عرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد.

عرض تقرير مندوبي النادي في حضور الجمعيات العمومية.

-عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادي في المسابقات الخاصة المحترفين.

-إعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامي عن العام المالي 2019-2020.

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