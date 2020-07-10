مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوات الرد على إعلان الزمالك تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي"

كشف مصدر داخل الأهلي، موقف النادي حيال خطوة مرتضى منصور رئيس الزمالك بتسجيل شعار "الزمالك نادي القرن الحقيقي" في وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "بداية، الزمالك لم يٌسجل شعار نادي القرن الحقيقي كما يُقال، لكنهم أرسلوا طلبا لتوثيق العلامة التجارية فقط".

وأضاف "خطوات تسجيل العلامة التجارية تتطلب قرابة العام، وطلب الزمالك سيقابل بالرفض من الأساس".

المصدر أوضح "القانون يؤكد بأن طلب الزمالك سيٌرفض بسبب تشابة العلامة التجارية المطلوب توثيقها، مع علامة الأهلي التجارية المسجلة باسم الأهلي. كل الأحكام القضائية بما فيها محكمة النقد، تنص برفض التسجيل في حالة التشابه".

وأتبع "الأهلي سجل شعار (الأهلي نادي القرن) منذ عام 2008، وجددنا تسجيل الشعار سنة 2018 وحتى عام 2028".

الأهلي كشف أيضا عن خطوة أخرى سيتخذها النادي حسب المصدر، وهي التقدم بذكرة اعتراض.

وقال المصدر في هذا الصدد "الأهلي سيتقدم بمذكرة اعتراض ضد خطوة الزمالك للهيئة التابعة للعلامات التجارية في وزارة التموين والتجارة الداخلية".

وأتم "النزاع مع الزمالك ليس على اللقب لأنه محسوم بالفعل بقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منذ سنوات، لكن الزمالك يحاول تسجيل علامة تجارية وغالبا سيتم رفض طلبه".

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كان قد كشف مساء أمس الخميس عن تسجيل شعار "الزمالك نادي القرن الحقيقي" في وزارة التموين والتجارة الداخلية. (طالع التفاصيل)

وتقدم الأهلي في وقت سابق بشكوى لوزارة الرياضة يطالب خلالها بإزالة الزمالك للافتات "نادي القرن"، وذلك بعدما علقها الأخير على أسوار النادي.

الزمالك بدوره خصص يوم التاسع من شهر يوليو من أجل الاحتفال بـ"نادي القرن الحقيقي"، على حد ما ذكره النادي في بياناته الرسمية.

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