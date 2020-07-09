رسميا - طاهر أهلاوي

حلمه تحقق.. وأصبح طاهر محمد طاهر لاعبا في النادي الأهلي.

طاهر محمد طاهر النادي : المقاولون العرب الأهلي

الأهلي أعلن بشكل رسمي ضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب ومنتخب مصر الأولمبي.

ووقع طاهر البالغ من العمر 23 عاما على عقد يمتد لـ5 سنوات مع القلعة الحمراء.

ليحقق طاهر محمد طاهر رغبته في اللعب مع الأهلي والتي أفصح عنها في وقت سابق أكثر من مرة.

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي أن طاهر تنازل عن 3 ملايين جنيه من مستحقاته المالية لدى المقاولون لإتمام انتقاله للأهلي.

وأضاف "العلاقات القوية بين الأهلي والمقاولون كان لها دورا كبيرا في إتمام الصفقة خاصة بعد اللقاءات التي جرت بين رئيسي الناديين محمود الخطيب ومحسن صلاح والتي تم خلالها الاتفاق على كافة الأمور".

صفقة بدأ الحديث عنها قبل عامين عندما كان طاهر قريبا من الانضمام للأهلي قبل أن تتوقف المفاوضات بين القلعة الحمراء والمقاولون.

وظل اسم طاهر يرتبط بالانتقال للأهلي في كل فترة انتقالات، إلى أن تمت الصفقة أخيرا ويصبح نجم المنتخب الأولمبي لاعبا مع الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل 2020/2021.

وقبل عدة أسابيع عاد اسم طاهر ليرتبط بالانتقال للأهلي مرة جديدة، قبل أن يبدأ النادي الأحمر خطواته الرسمية لضم اللاعب.

وطلب محمود الخطيب رئيس الأهلي من محسن صلاح رئيس المقاولون ضم طاهر أثناء جلسة ودية جمعتهما بعد اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة استئناف الدوري المصري.

وبعدها أعلن المقاولون تلقيه طلبا مع الأهلي لضم طاهر وأن المفاوضات مع القلعة الحمراء تسير بشكل جيد.

إلى أن أعلن الأهلي التوصل لاتفاق مع المقاولون بشأن التكاليف المالية للصفقة ويتبقى له فقط الاتفاق مع اللاعب. (طالع التفاصيل)

ثم وقع طاهر على عقود انضمامه للقلعة الحمراء وأعلن الأهلي عن الصفقة رسميا.

وكشف FilGoal.com عن التفاصيل المالية لصفقة طاهر محمد طاهر التي كلفة خزينة الأهلي 20 مليون جنيه مع بعض الامتيازات الأخرى يحصل عليها المقاولون.

كما سيدفع الأهلي نسبة 20% للمقاولون من إعادة بيع طاهر في المستقبل لأي فريق آخر.

التفاصيل المالية لانتقال طاهر للأهلي ونسبة إعادة البيع

أرقام في الجول - لماذا استهدف الأهلي طاهر "الجناح"

وأعرب طاهر محمد طاهر في وقت سابق عن سعادته البالغة باهتمام الأهلي بضمه ورغبة النادي الأحمر في التعاقد معه.

كذلك أبدى سعادته باهتمام ريني فايلر المدير الفني للأهلي به.

مسيرة طاهر الكروية

طاهر محمد طاهر من ناشئي نادي المقاولون العرب وتم تصعيده لصفوف الفريق الأول في موسم 2013/2014 وعمره 17 عاما فقط.

ولعب في موسمه الأول مع ذئاب الجبل 8 مباريات.

وفي موسمه الثاني شارك طاهر في 17 مباراة مع المقاولون العرب سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهم.

الجناح الأيسر الذي يجيد أيضا اللعب في مركز قلب الهجوم لعب في موسمه الثالث مع المقاولون 2015/2016، 16 مباراة سجل خلالها هدفين.

ثم خاض طاهر تجربة احتراف لمدة موسم في دوري الدرجة الثانية الفرنسي مع فريق لو هافر.

ومع الفريق الفرنسي لعب طاهر أقل من 10 مباريات فقط. وعاد مرة أخرى لصفوف ذئاب الجبل.

وبعد عودته للمقاولون لعب طاهر في موسم 2017/2018 في الدوري والكأس 20 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع آخر.

وفي موسم 2018/2019 لعب طاهر 19 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وأخيرا في الموسم الحالي 2019/2020 وقبل تعرضه للإصابة شارك طاهر في 6 مباريات سجل خلالها هدفا.

مع المنتخب

بدأ طاهر مسيرته الدولية مع منتخب مصر للناشئين ثم الشباب وانضم للمنتخب الأول تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري في الفترة من 2018 إلى 2019 وشارك في تصفيات أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر، لكنه غاب عن البطولة بسبب الإصابة.

كذلك شارك طاهر مع المنتخب الأولمبي في الكثير من المباريات الودية لكنه غاب عن بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو للإصابة.

بشكل عام لعب طاهر البالغ من العمر 23 عاما مع المقاولون العرب 86 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

اقرأ أيضا

الزمالك يستأنف تدريباته

تعرف على وضع صلاح بين أقرانه بعد 34 جولة

لاعب الترجي يقترب من الدوري المصري

لماذا لم يسافر قائد الزمالك مع الفريق إلى برج العرب؟

"هذا صلاح الذي أعرفه"