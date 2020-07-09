تعرف على وضع صلاح بين أقرانه في الدوري الإنجليزي بعد 34 جولة

الخميس، 09 يوليه 2020 - 14:22

كتب : حلمي حلمي

محمد صلاح

يثبت الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول باستمرار أنه أحد أهم أسباب تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي، والأرقام توضح ذلك.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي وسط أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي حتى الجولة 34.

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أكثر من سجل حتى الآن

1- جيمي فاردي (22 هدفا)

2- بيير إيمريك أوباميانج (20 هدفا)

3- محمد صلاح (19 هدفا)

أكثر من صنع الأهداف

1- كيفن دي بروين (18 هدفا)

2- ترينت ألكسندر-أرنولد (12 هدفا)

3- محمد صلاح (9 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- محمد صلاح (52 تسديدة)

2- جابريل جيسوس (41 تسديدة)

3- جيمي فاردي (40 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- محمد صلاح (116 تسديدة)

2- راؤول خيمينيز (108 تسديدة)

3- روبرتو فيرمينو (95 تسديدة)

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

- هناك 11 لاعبا شاركوا في كامل دقائق مباريات فرقهم بالجولات الـ34.

63- صلاح لعب 2606 دقيقة.

ويدافع صلاح عن جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في الموسمين الأخيرين.

ففي موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، وبفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في الموسم الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

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