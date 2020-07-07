أرقام في الجول - لماذا استهدف الأهلي طاهر "الجناح"

في الموسم الماضي ساهم طاهر محمد طاهر في 9 أهداف بشكل مباشر لفريقه المقاولون العرب، وأثناء وجوده في الملعب سجل الفريق الأصفر 21 هدفا.

طاهر محمد طاهر النادي : المقاولون العرب الأهلي

هذه نسبة ضخمة، 43% من أهداف المقاولون في وجود طاهر في الملعب (17 مباراة) حملت بصمة مباشرة منه.

والآن أعلن الأهلي رسميا التوصل لاتفاق مع المقاولون العرب على ضم طاهر محمد طاهر لصفوف الفريق الأحمر، ونجاح المفاوضات بين محمود الخطيب رئيس الأهلي ومحسن صلاح رئيس المقاولون بشأن القيمة المالية لانتقال اللاعب. (طالع التفاصيل)

ويتبقى فقط اتفاق الأهلي مع اللاعب على قيمة تعاقده قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ولكن، منذ أن أفصح الأهلي بشكل رسمي عن رغبته في ضم طاهر، زاد الحديث عن سبب تلك الرغبة، هل هو تدعيم لمركز المهاجم الصريح أم كبديل محتمل لرمضان صبحي في حال رحيله؟

رغم كثرة إصاباته، إلا أن لاعب لو هافر الفرنسي السابق واحد من اللاعبين الذين يضعهم النقاد والمتابعين في مصاف اللاعبين أصحاب المستقبل المشرق.

مستوى طاهر خاصة في الموسم الماضي كان كفيلا بجعله أساسيا في خطط شوقي غريب قبل كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، إلا أنه تعرض لإصابة قبل البطولة قلصت من أرقامه في الموسم الجاري أيضا.

في أغلب مبارياته مع المقاولون، شارك صاحب الـ23 عاما كجناح أيسر يميل للداخل لاستخدام قدمه اليمنى Inside Forward، سواء في صناعة الفرص أو للتسجيل.

ومن ذلك المركز أيضا، تأتي معظم إمداداته الهجومية.

ولكن بعكس رمضان صبحي، لا يميل طاهر للمراوغة كثيرا. طاهر لاعب يفضل استعمال برجله في صناعة الفارق بينه وبين مدافع الخصم، حيث يمتلك 2.5 مرور ناجح في المباراة الواحدة، لكنه لاعب ذو مجهود وافر ويسترجع الكرة لزملائه أكثر من 9 مرات في المباراة.

رمضان في المقارنة، يملك 4.35 مرور ناجح في المباراة و9 تدخلات دفاعية ناجحة كذلك.

يمتاز طاهر بنسبة نجاح عالية في التمريرات 79%، ما يمكنه من صناعة الخطورة لزملائه كثيرا. ولكن رمضان يتفوق عليه في تلك الإحصائية بنسبة 83%.

يمتاز أيضا طاهر بوعي تكتيكي كبير وذكاء واضح داخل الملعب في التصرف بالكرة، وللتدليل على ذلك فهو لم يقع في مصيدة التسلل الموسم الماضي سوى 3 مرات في 17 مباراة.

تهديفيا، يساهم طاهر بهدف كل 237 دقيقة سواء عن طريق التسجيل أو الصناعة، فيما تصل تلك النسبة لدى رمضان إلى 169 دقيقة، بالنظر لإجمالي مسيرة الأول مع المقاولون والثاني مع الأهلي.

لإيضاح الأمر، طاهر ليس مهاجم صريح. مشاركات طاهر المعدودة في عمق الملعب أقرب لمركز المهاجم الثاني خلف مهاجم رقم 9، في الموسم الماضي مثلا كان أحمد علي.

ولكنه شارك أحيانا كجناح أيمن، وأحيانا أخرى كصانع للألعاب.

من مميزات طاهر الهامة أنه لاعب متعدد الاستعمال في الشق الهجومي، يجيد أكثر في الجناح الأيسر لكنه لا يعاني في مركز الجناح الأيمن أو المهاجم الثاني.

إذا، وبعد اقتراب الأهلي من الإعلان الرسمي عن الصفقة، هناك لاعب آخر في الأهلي سينافس طاهر في مركز الجناح الأيسر وهو محمود عبد المنعم "كهربا".

كهربا، صاحب الـ26 عاما مع الأهلي بنفس القوة التي كان بها مع الزمالك في الموسم الماضي، حيث لعب 10 مباريات سجل فيهم 3 أهداف وصنع مثلهم. شتان الفارق بالتأكيد بين كهربا في الموسم الحالي، وكهربا في الموسم الماضي قبل رحيله عن الزمالك.

في الموسم الماضي، ساهم كهربا بـ13 هدفا و16 صناعة في 43 مباراة بقميص الزمالك في واحدة من أفضل مواسم القادم من قطاع ناشئي إنبي. أفضل مواسم طاهر شهدت تسجيله لـ3 أهداف وصناعة 6.

يتميز كهربا بإيجابيته الكبيرة على المرمى، عموما ومقارنة بطاهر، ويساند ذلك الأمر بالقدرة على الوجود في الأماكن التي تتيح له تسجيل الأهداف. يحاول كهربا على المرمى بمعدل 4 مرات في المباراة الواحدة، ولديه نسبة رائعة في نجاح تسديداته وصلت إلى 100% هذا الموسم قبل توقف الدوري.

طاهر في المقابل يحاول 1.5 مرة على المرمى في المباراة الواحدة، بنسبة نجاح 38%.

لا يمر كهربا من منافسه في موقف واحد ضد واحد إلا في 2.63 مناسبة في المباراة الواحدة، طاهر يملك نسبة مقاربة هي 2.57 مرور.

ودفاعيا، لا يقدم كهربا سوى 4.6 تدخل ناجح في المباراة الواحدة، بعكس طاهر الذي ينجح في 9 تدخلات كل مباراة.

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