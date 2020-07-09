مران الزمالك – استئناف التدريبات بعد 3 أشهر توقف.. والفريق يغادر إلى برج العرب

استأنف لاعبو الزمالك تدريباتهم صباح اليوم الخميس داخل مقر النادي، قبل أن يغادر الفريق إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق في برج العرب.

وجاء استئناف تدريبات الزمالك بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

اللاعبون تقسموا على مجموعتين، إذ خاضت مجموعة التدريب في الثامنة والنصف صباحا والأخرى في التاسعة والنصف صباحا.

وضمت المجموعة الأولى كلا من محمود حمدي "الونش"، وعبد الله جمعة، ويوسف إبراهيم "أوباما"، وكابونجو كاسونجو، ومصطفى محمد، وإسلام جابر، وإمام عاشور، وأحمد مصطفى "زيزو"، ومحمد حسن، ومحمد عبد السلام، وأحمد عيد.

أما المجموعة الثانية، فضمت محمود عبد الرحيم "جنش"، ومحمد أبو جبل، ومحمد صبحي، ومحمود علاء، ومحمد عبد الشافي، ومحمد عبد الغني، وطارق حامد، وشيكابالا، ومحمد عنتر، وعمر السعيد.

وخاضت كل مجموعة تدريبات قياسات بدنية وتأهيلية لقياس عملية التحمل البدني.

كما خاضت المجموعتان بعض تدريبات الرشاقة والمرونة، وذلك تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وأمير عبد العزيز المدرب العام، وأحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد.

غادر الفريق، القاهرة متوجها إلى الاسكندرية من أجل الانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب لمدة أسبوعين.

حازم إمام قائد الزمالك كان قد كشف لـFilGoal.com استبعاده مؤقتا من معسكر برج العرب بسبب عدم إجراء المسحة الثانية لفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

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