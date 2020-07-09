مران الزمالك – استئناف التدريبات بعد 3 أشهر توقف.. والفريق يغادر إلى برج العرب

الخميس، 09 يوليه 2020 - 13:20

كتب : إبراهيم رمضان

احتفال لاعبو الزمالك بالفوز على الترجي في دوري أبطال إفريقيا

استأنف لاعبو الزمالك تدريباتهم صباح اليوم الخميس داخل مقر النادي، قبل أن يغادر الفريق إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق في برج العرب.

وجاء استئناف تدريبات الزمالك بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

اللاعبون تقسموا على مجموعتين، إذ خاضت مجموعة التدريب في الثامنة والنصف صباحا والأخرى في التاسعة والنصف صباحا.

أخبار متعلقة
أوتوفيستر: الأهلي كان بالنسبة لي مثل المحلة والسويس.. وتمنيت ضم تريكة لـ الزمالك الزمالك يخوض مرانه على مرتين قبل التوجه إلى برج العرب اختبر معلوماتك - في أية أعوام انضم هؤلاء إلى الأهلي أو الزمالك؟ تقرير مغربي: الرجاء يرسل خطابا لـ الزمالك بسبب أحداد.. وخلاف بسبب بند الشراء

وضمت المجموعة الأولى كلا من محمود حمدي "الونش"، وعبد الله جمعة، ويوسف إبراهيم "أوباما"، وكابونجو كاسونجو، ومصطفى محمد، وإسلام جابر، وإمام عاشور، وأحمد مصطفى "زيزو"، ومحمد حسن، ومحمد عبد السلام، وأحمد عيد.

أما المجموعة الثانية، فضمت محمود عبد الرحيم "جنش"، ومحمد أبو جبل، ومحمد صبحي، ومحمود علاء، ومحمد عبد الشافي، ومحمد عبد الغني، وطارق حامد، وشيكابالا، ومحمد عنتر، وعمر السعيد.

وخاضت كل مجموعة تدريبات قياسات بدنية وتأهيلية لقياس عملية التحمل البدني.

كما خاضت المجموعتان بعض تدريبات الرشاقة والمرونة، وذلك تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وأمير عبد العزيز المدرب العام، وأحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد.

غادر الفريق، القاهرة متوجها إلى الاسكندرية من أجل الانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب لمدة أسبوعين.

حازم إمام قائد الزمالك كان قد كشف لـFilGoal.com استبعاده مؤقتا من معسكر برج العرب بسبب عدم إجراء المسحة الثانية لفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

طالع أيضا

تقييم صحف إنجلترا لأداء صلاح ضد برايتون

تقرير: الأهلي وافق على تمديد إعارة أزارو

حازم إمام يكشف سبب عدم التحاقه بمعسكر برج العرب

فايلر يجتمع بإكرامي على هامش مران الأهلي

أيقونة ليفربول: صلاح أناني أكثر من اللازم

مواعيد مباريات الخميس

في الدوري الزمالك برج العرب
نرشح لكم
أخر الأخبار
فيفا يعلن توليه المسؤولية الكاملة لتشغيل VAR على مستوى العالم 6 دقيقة | أوروبا
روبرتسون لـ صلاح: كنت أقصد إرسال عرضية هدفك الثاني لفان دايك 8 دقيقة | أوروبا
في الجول يشرح – لماذا يقدم الأهلي على ضم طاهر واستعادة شريف في ظل "تخمة الأجنحة" 33 دقيقة | الدوري المصري
محرز: كل لاعب في صفوف سيتي يمكنه التسجيل ساعة | أوروبا
خبر في الجول – لا اتفاق لتمديد إعارة أزارو حتى الآن رغم التطورات الإيجابية ساعة | مصر
تعرف على وضع صلاح بين أقرانه في الدوري الإنجليزي بعد 34 جولة ساعة | تقرير في الجول
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: المباركي يوقع على عقود الانضمام لـ دجلة خلال ساعات 2 ساعة | الدوري المصري
جوارديولا: كنت أرتجف حين شعر دي بروين بالإصابة 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول 4 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر"
قد ينال إعجابك