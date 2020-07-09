حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب استبعاده المؤقت من معسكر برج العرب

الخميس، 09 يوليه 2020 - 11:29

كتب : FilGoal

حازم إمام - الزمالك - الترجي - دوري أبطال إفريقيا

كشف حازم إمام قائد نادي الزمالك عن سبب استبعاده المؤقت من معسكر الفريق في برج العرب.

وقال حازم إمام في تصريحات لـFilGoal.com: "استبعادي من معسكر برج العرب جاء احترازيا فقط لأنني تخلفت عن المسحة الثانية للفريق لظروف خاصة".

وأضاف "سأخضع للمسحة الثانية خلال ساعات، وسأنضم للمعسكر بعدها مباشرة، ربما مع بداية الأسبوع المقبل".

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وتدرب فريق الزمالك على مرتين صباح اليوم الخميس، على أن يتوجه الفريق مساء إلى برج العرب لخوض معسكر إعدادي، استعدادا لاستئناف النشاط في الفترة المقبلة.

كان لاعبو نادي الزمالك قد خضعوا للمسحة الطبية الثاني ضد فيروس كورونا، لكن حازم إمام تخلف عن الحضور لأسباب خاصة.

صاحب الـ32 عاما شارك هذا الموسم في 18 مباراة بمختلف المسابقات. صنع فيهم هدفا واحدا.

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