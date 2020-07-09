أليسون: هذا صلاح الذي أعرفه.. جائع دائما للأهداف

أسهب أليسون بيكر حارس ليفربول في الإشادة بزميله محمد صلاح بعد تألقه أمام برايتون.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وواصل صلاح التألق في الدوري الإنجليزي بتسجيل هدفين وصناعة هدف أمام برايتون في مباراة الجولة 34 من الدوري الإنجليزي التي فاز بها الريدز 3-1.

وقال أليسون لموقع ناديه: "هذا هو محمد صلاح الذي أعرفه.. جائع دائما للأهداف".

وأضاف "صلاح يقاتل باستمرار من أجل تسجيل الأهداف، ويساعد الفريق في الدفاع كذلك".

وتابع "إنه موجود دائما للمساعدة في الفوز ببعض المباريات لليفربول ومستعد للقتال دائما من أجل هز الشباك".

وأتم حارس منتخب البرازيل "إنها وظيفته وهو يحب القيام بذلك".

ووصل صلاح بذلك لهدفه رقم 19 في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي وهو ثالث هدافي المسابقة حتى الآن.

ويتصدر جدول ترتيب الهدافين جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي بـ22 هدفا، يليه بيير إيمريك أوباميانج بـ20 هدفا.

وتوج صلاح بلقب هداف الدوري بـ32 هدفا في موسم 2017-2018، وظفر به بالتساوي مع أوباميانج وزميله في ليفربول ساديو ماني بـ22 هدفا في الموسم الماضي.

كما أصبح صلاح رابع لاعب في تاريخ ليفربول يسهم في تسجيل فريقه لـ100 هدف في الدوري بعدما سجل 73 هدفا وصنع 27 في 104 مباراة شارك فيهم.

ودخل صلاح تلك القائمة بعد كل من ستيفن جيرارد وروبي فاولر ومايكل أوين.

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويسعى لعبور حاجز الـ100 نقطة، إذ يملك 92 نقطة قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

ويستعد ليفربول لملاقاة بيرنلي في الجولة المقبلة يوم السبت.

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