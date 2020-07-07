في الجول يكشف التفاصيل المالية لانتقال طاهر للأهلي ونسبة إعادة البيع

أتم الأهلي اتفاقه مع المقاولون العرب رسميا لانتقال طاهر محمد طاهر للقلعة الحمراء ويتبقى فقط الاتفاق الشخصي مع اللاعب فما هي تفاصيل المفاوضات؟

حسبما علم FilGoal.com فإن الصفقة ستكلف خزائن الأهلي 20 مليون جنيه مع بعض الامتيازات الأخرى يحصل عليها المقاولون وجار الاتفاق عليها في الوقت الحالي.

كما سيدفع الأهلي نسبة 20% للمقاولون من إعادة بيع طاهر في المستقبل لأي فريق آخر.

هذا بالإضافة لعدم تضمن الاتفاق بين الناديين عدم وجود إعارات من الأهلي إلى المقاولون في الصفقة.

وكان أول عرض قدمه الأهلي للمقاولون للحصول على خدمات طاهر هو 8 مليون جنيه، فيما طلب الأخير الحصول على 40 مليون جنيه.

واستمرت المفاوضات خلال الفترة الماضية إلى أن تم التوصل لاتفاق ينص على دفع الأهلي لـ20 مليون جنيه.

طاهر صاحب الـ23 عاما انضم إلى فريق لو هافر الفرنسي معارا في صيف 2016 قبل أن يعود إلى فريقه بعد موسم، وهو مستمر مع المقاولون منذ ذلك الحين.

وشارك طاهر خلال الموسم الجاري في 6 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها مرة.

وفي الموسم الماضي، سجل طاهر 3 أهداف وصنع 6 خلال ظهوره في 19 مباراة.

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