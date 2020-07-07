الأهلي يعلن توصله لاتفاق مع المقاولون على صفقة طاهر.. وخطوة متبقية

أعلن الأهلي عن توصله لاتفاق مع نادي المقاولون العرب حول انتقال لاعبه طاهر محمد طاهر إلى الأحمر، ويتبقى فقط اتفاق اللاعب الشخصي مع النادي.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي:"عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إجتماعا مع محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم، وفي أجواء ودية للغاية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين، ودار النقاش حول إنتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى صفوف الأهلي".

وكشف الموقع الرسمي للأهلي "وتم الإتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد، لكن لا يزال يتبقى اتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير وهو ما يجري الآن بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وطاهر محمد طاهر".

وأتم الموقع الرسمي للأهلي: "وفي ختام الجلسة أكد كلا من محمود الخطيب ومحسن صلاح على التقدير المتبادل والتعاون المأمول خلال الفترة القادمة بما يخدم مصلحة الناديين في المجالات المختلفة".

اقرأ - أرقام في الجول توضح لماذا يريد الأهلي ضم طاهر "الجناح"

طاهر صاحب الـ23 عاما انضم إلى فريق لو هافر الفرنسي معارا في صيف 2016 قبل أن يعود إلى فريقه بعد موسم، وهو مستمر مع المقاولون منذ ذلك الحين.

وشارك طاهر خلال الموسم الجاري في 6 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها مرة.

وفي الموسم الماضي، سجل طاهر 3 أهداف وصنع 6 خلال ظهوره في 19 مباراة.

اقرأ أيضا:

مشاركة رمضان صبحي في مران الأهلي وجلسة بين عبد الحفيظ وسيزا

البدري يتحدث عن تأجيل أمم إفريقيا والرحيل عن الأهلي

سموحة ينتظر موافقة فايلر لمواجهة الأهلي

وكيل مروان محسن يشرح جديد المفاوضات ومتى يرحل اللاعب عن الأهلي

تواجد متعب في اختيارات البدري لأفضل 11 قام بتدريبهم