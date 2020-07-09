مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: المباركي يوقع على عقود الانضمام لـ دجلة خلال ساعات

يوقع إيهاب المباركي الظهير الأيمن للترجي التونسي على عقود الانضمام لوادي دجلة خلال الساعات المقبلة، حسبما أكد مصدر مقرب من اللاعب.

وقال المصدر لـFilGoal.com إن المباركي ودجلة اتفقا على بنود العقد، وأرسل النادي العقود للاعب في الساعات الماضية، في انتظار توقيعه بعد انتهاء عقده مع الترجي التونسي.

إيهاب المباركي ظهير أيمن الترجي، انضم للفريق سنة 2013 قادما من فريق إيفيان الفرنسي.

صاحب الـ28 عاما شارك هذا الموسم في 17 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع هدفين آخرين.

ويملك المباركي 4 مباريات دولية رفقة منتخب تونس، كان آخرها عام 2017.

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