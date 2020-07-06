مؤتمر سيتيين: لم أعد أفهم تقنية الفيديو

أشاد كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، بلاعبه أنطوان جريزمان، كما أبدى تحفظه على تقنية الفيديو.

برشلونة تجاوز مضيفه فياريال برباعية مقابل هدف واحد على ملعب لا سيراميكا مساء الأحد، بالجولة 34 من الدوري الإسباني.

وعلّق سيتيين على أداء الثلاثي الهجومي بعد اللقاء: "ميسي وسواريز وجريزمان لاعبون أصحاب جودة مبهرة، نأمل أن يقدموا المزيد لنا، اليوم صارت الثلاثية على ما يرام".

وأضاف: "لعبنا مباريات سابقة جيدة لكننا لم نخلق القدر الكبير من الفرص الذي صنعناه أمام فياريال، اليوم نجحنا وهذا يصنع الفارق".

وواصل: "لماذا لم نلعب بنفس المستوى في بقية المباريات؟ كل مباراة مختلفة عن الأخرى، اليوم قدمنا كل شيء وتفوقنا على المنافس. لكن دفاعات أتليتكو مدريد وإشبيلية شكّلت لنا مشاكل أكبر".

وتابع: "فوز اليوم يساعدنا كثيرا على مستوى الثقة، ضغطنا عليهم بشكل جيد ولم نسمح لهم بالخروج بالكرة، كانت مباراة متوازنة للغاية".

وعند سؤاله عن رأيه في مستوى جريزمان، أجاب: "بكل صراحة جريزمان لعب مباراة جيدة، لقد ساعد نفسه بشكل مميز واكتسب الثقة، أنا راضٍ عن مستواه تماما، وأعتقد أنه أيضا سيكون راضيا بعد الهدف الجميل جدا الذي سجله، إنه يذكرني بهدف ميسي في بيتيس".

كما انهال بالإشادة على سيرجي روبيرتو أحد نجوم اللقاء: "سيرجي روبيرتو قدّم مباراة رائعة، لقد أجاد في كل المراكز، كنت مستمتعا به كلاعب وسط، وشعرت بالأسف عندما اضطررت إلى إعادته كظهير أيمن عندما احتاج سيميدو إلى الراحة".

جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة انتقد تقنية الفيديو بقوة، وعند سؤال سيتيين عن رأيه في تصريحات الرئيس، أجاب: "لن أعلّق على تصريحات الرئيس، لم أسمعها، فلو قال الرئيس ذلك، ماذا علي أنا أن أقول؟".

وأضاف: "فهمي لتقنية الفيديو يقل شيئا فشيئا".

وتابع: "من المفترض أن تقنية الفيديو تجعل كرة القدم أكثر عدالة، لكن ما يحدث ليس كافيا".

وعما حدث في مباراة أتليتك بلباو وريال مدريد من قرارات تحكيمية، أتم: "لدي الكثير من الاعتبارات، لكني لن أعلق اليوم".

باو توريس –بالخطأ في مرماه-، ولويس سواريز، وأنطوان جريزمان، ونسو فاتي سجلوا أهداف برشلونة. فيما سجّل جيرارد مورينو هدف فياريال الوحيد.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر صاحب الـ77 نقطة.

فيما تجمّد رصيد فياريال عند 54 نقطة في المركز الخامس، وعجز عن معادلة نقاط إشبيلية الرابع ولو مؤقتا.

ليتشبث برشلونة بأمل التتويج بالدوري الإسباني، ويتجاوز عقبة ملعب "لا سيراميكا" الصعب، ويواصل إقلاق مضجع ريال مدريد.

فيما خسر فياريال للمرة الأولى منذ استئناف النشاط الكروي بعد 5 انتصارات وتعادل في الست مباريات الماضية.

كما وصل فياريال إلى 23 مباراة متتالية دون فوز على برشلونة، إذ يرجع انتصاره الأخير على الفريق الكتالوني إلى عام 2008.























































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