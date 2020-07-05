ناصر ماهر: ما قيل عن رفضي عرض البرتغال ليس صحيحا

تحدث ناصر ماهر لاعب الأهلي المعار لفريق سموحة، لأول مرة عن عرض ناسيونال ماديرا البرتغالي.

وقال ناصر ماهر: "للتوضيح فقط، ما قيل عن رفضي عرض البرتغال ليس صحيحا".

وأضاف عبر حسابه الرسمي على (انستجرام) "لم أتخذ أي قرار حتى الآن".

وتابع "تركيزي الفترة الحالية على استكمال مباريات الدوري الممتاز مع سموحة بصورة جيدة، وبعدها سأتخذ قراري".

وأتم "شكرا لكم وأتمنى دعمكم".

View this post on Instagram A post shared by Naser Maher (@naser.maher_8) on Jul 5, 2020 at 11:46am PDT

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي في وقت سابق عن رفض ناصر ماهر لعرض ناسيونال ماديرا البرتغالي. (طالع التفاصيل)

ناصر ماهر يلعب حاليا في نادي سموحة معارا حتى نهاية الموسم الجاري.

صاحب الـ23 عاما شارك هذا الموسم في 14 مباراة ببطولة الدوري. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع أربعة.

وكان ناصر ماهر ضمن قائمة المنتخب الأوليمبي الحاصل على بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة في مصر خلال العام الماضي، لكنه أصيب في اللقاء الأول ليغيب عن باقي البطولة.

طالع أيضا

خطوة ملكية نحو لقب الدوري الإسباني

تحديد مصير دوري كرة اليد

حجازي يسجل للمرة الرابعة في إنجلترا

رسميا – على برشلونة انتظار شابي لفترة أطول

الكشف عن كرة الدوري المصري الموحدة