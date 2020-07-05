ناصر ماهر: ما قيل عن رفضي عرض البرتغال ليس صحيحا

الأحد، 05 يوليه 2020 - 21:22

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الأهلي - صن داونز

تحدث ناصر ماهر لاعب الأهلي المعار لفريق سموحة، لأول مرة عن عرض ناسيونال ماديرا البرتغالي.

وقال ناصر ماهر: "للتوضيح فقط، ما قيل عن رفضي عرض البرتغال ليس صحيحا".

وأضاف عبر حسابه الرسمي على (انستجرام) "لم أتخذ أي قرار حتى الآن".

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وتابع "تركيزي الفترة الحالية على استكمال مباريات الدوري الممتاز مع سموحة بصورة جيدة، وبعدها سأتخذ قراري".

وأتم "شكرا لكم وأتمنى دعمكم".

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وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي في وقت سابق عن رفض ناصر ماهر لعرض ناسيونال ماديرا البرتغالي. (طالع التفاصيل)

ناصر ماهر يلعب حاليا في نادي سموحة معارا حتى نهاية الموسم الجاري.

صاحب الـ23 عاما شارك هذا الموسم في 14 مباراة ببطولة الدوري. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع أربعة.

وكان ناصر ماهر ضمن قائمة المنتخب الأوليمبي الحاصل على بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة في مصر خلال العام الماضي، لكنه أصيب في اللقاء الأول ليغيب عن باقي البطولة.

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