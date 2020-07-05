الزمالك: أتممنا ضم صفقتين وهذا موقف الثلاثي الآخر

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك أن النادي أتمم صفقتين من احتياجات الفريق الأساسية.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "متفق مع المدير الفني باتريس كارتيرون منذ فترة طويلة على احتياجات الفريق الأساسية، وهما اثنين لاعبين من أصل الـ 5 الذين أعلن رئيس النادي مرتضى منصور عن الاتفاق معهم. الأمور منتهية تماما مع هذين اللاعبين وناديهما".

وكان رئيس الزمالك قد أعلن في وقت سابق حصوله على توقيع 5 لاعبين جدد.

وأضاف "أما بالنسبة للثلاثة لاعبين الآخرين، فهم احتياجات مرتبطة بالخطط قصيرة المدى للفريق، ولم نتناقش بشأنهم بعد. في الموسم الماضي ضمينا 10 لاعبين ونجحوا بنسبة 80% وبالتالي لن نعقد الكثير من الصفقات هذا الصيف، على الأكثر 5 صفقات، والأولوية تدعيم المراكز الناقصة والحفاظ على الفريق الحالي بعد أن أثبت رجولة وكفاءة في الكثير من المواقف".

وأردف "كارتيرون يرى أن فتح القيد لن يحدث قبل 4 أشهر، ويرى أن لاعبي الفريق وصلوا لنقطة الصفر بعد 4 أشهر دون لعب، ويرى أن الكل متساوي الآن ويحتاج لإعادة التقييم. الفرنسي لم يحدد من سيرحل عن الفريق حتى الآن".

وانتقل أمير لموضوع آخر "سامي الشيشيني اعتذر عن عدم استكمال مهمته كمدرب عام بشكل محترم بسبب ظروف شخصية بحتة وهي وفاة صديقه الصحفي محمد صيام، رفضنا اعتذاره ومنحناه مهلة للتفكير لأن دوره كان كبيرا معنا، ولكنه فضل الحصول على راحة بعد هذا الظرف الصعب. نشكره على كل الوقت الذي قضاه معنا فهو من قادة الزمالك ونجومه".

واستدرك "مجلس الإدارة أبلغني بأن بديل الشيشيني قرار أصيل لكارتيرون ومنحوه كامل الحرية في هذا الصدد، وكارتيرون رأى أن بسبب استثنائية الموسم الجاري سيحتاج لعنصر شاب ليساعده في الإعداد البدني، واختار في النهاية أحمد عبد الرؤوف وأبلغنا مجلس الإدارة بذلك ووافقوا".

وشرح "استراتيجية الزمالك في كل الأمور تغيرت منذ فترة طويلة. كريستيان جروس أنهى عقده مع الفريق، ورحل قبل نهاية الموسم بشهرين بسبب عدم انتظام المسابقة ولم يرحل بقرار مننا. وبعدها أتى خالد جلال ولم يوفق في الدوري، ثم أتى ميتشو وحدثت مشكلة مازيمبي وادعائه للمرض وبالتالي فقدانه لثقة اللاعبين، ثم أتى كارتيرون. عقد كارتيرون الأول انتهى في 30 يونيو ومددناه. في آخر سنتين لدينا اثنين مدربين أكملا عقديهما دون مشاكل. الاستراتيجية الجديدة رفضت أمور مثل تغيير المدربين كثيرا أو الصفقات الكثيرة ونحن ننفذها".

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