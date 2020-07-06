بارتوميو: التحكيم غير عادل ويجامل طرفا واحدا.. وهذا موقف ميسي وسيتيين

الإثنين، 06 يوليه 2020 - 00:39

كتب : FilGoal

جوسيب ماريا بارتوميو

شن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، هجوما عنيفا على تقنية الفيديو، واصفا إياها بغير العادلة.

برشلونة يتأخر عن ريال مدريد بفارق 4 نقاط، في الصراع على لقب الدوري الإسباني.

وصرّح بارتوميو عبر محطة موفيستار بعد انتصار فريقه على فياريال 4-1: "لقد شاهدت مباراة أتليتك بلباو، إنه انتصار آخر لـ ريال مدريد".

أخبار متعلقة
برشلونة يتشبث بالأمل ويهشّم "سيراميك" فياريال مؤتمر زيدان: سئمت حديثكم عن التحكيم.. احترموا ريال مدريد راموس: التحكيم لن يقرر مصير الدوري.. وجارسيا لا يستحق ركلة جزاء قائد بلباو: لقد رأينا في مصلحة من تصب القرارات التحكيمية مؤخرا

وأضاف: ""ما سأقوله يحمل مذاقا مرا، ولكن تقنية الفيديو لا تفيد بالقدر الذي نأمله، إنها غير عادلة منذ عودة النشاط وتؤثر على نتائج المباريات، ويبدو وأنها تحابي طرفا واحدا دائما".

وأكمل: "لقد صبت تقنية الفيديو في مصلحة فريق واحد في الكثير من المباريات، تحدثنا مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالفعل".

وواصل: "تقنية الفيديو يجب أن تساعد الحكام، لكن في الأسابيع القليلة الماضية رأينا الكثير من اللقطات التي لم تكن عادلة فيها".

مستقبل سيتيين

وتحوّل بارتوميو للحديث عن مستقبل مدربه كيكي سيتيين: "أعرف أن هناك الكثير من الشائعات المنتشرة، كلها زائفة".

وشدد: "سيتيين يحظى بدعمنا، سنقاتل حتى نهاية الدوري، ثم سنلعب في دوري أبطال أوروبا".

وأشاد: "اليوم خلق برشلونة الكثير من الفرص، لقد استمتع اللاعبون، إنها مباراة فريق بطل".

استمرار ليو ميسي

كما طمأن الجماهير بشأن مستقبل ليو ميسي قائد الفريق: "لن أعطي تفاصيل، لكن ميسي قال إنه سينهي مسيرته في برشلونة، نحن مركزون حاليا على المسابقة".

وأتم: "هناك مفاوضات مع عدة لاعبين، لكن ميسي أوضح أن نيته المواصلة مع برشلونة".

وكانت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية قد ذكرت في تقرير لها أن ليو ميسي قرر إنهاء عقده مع برشلونة والرحيل في 2021.

اقرأ أيضا

أمير مرتضى: ننتظر قرار الإدارة بخصوص الدوري.. ولا يجوز أن نعلم بإصابة مصطفى فتحي من الإعلام

الزمالك: أتممنا ضم صفقتين وهذا موقف الثلاثي الآخر

صلاح يصنع وليفربول "البطل" يحتفل بلقب الدوري

الزمالك: خاطبنا الرجاء لعودة أحداد وكارتيرون رحب به

ناصر ماهر: ما قيل عن رفضي عرض البرتغال ليس صحيحا

مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: خاطبنا كاف بحكمي فيفا ضد النجم الساحلي والصفاقسي

بارتوميو برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيكيه: إشارتي بعد إلغاء هدف ميسي؟ لا أتذكر ساعة | أوروبا
عضو إدارة الأهلي السابق يكشف كيف أخفى هاني سعيد من الزمالك لمدة أسبوع 2 ساعة | الدوري المصري
بارتوميو: التحكيم غير عادل ويجامل طرفا واحدا.. وهذا موقف ميسي وسيتيين 2 ساعة | أوروبا
نابولي يحسم دربي الشمس ويقهر روما في الوقت القاتل 2 ساعة | أوروبا
أمير سعيود: تلقيت عرضا من بيراميدز قبل فترة.. وأتمنى فوز الأهلي بدوري الأبطال 2 ساعة | الوطن العربي
برشلونة يتشبث بالأمل ويهشّم "سيراميك" فياريال 2 ساعة | أوروبا
وكيل اللاعب: عبد الرحمن مجدي تلقى عرضا للمعايشة مع أياكس 3 ساعة | الدوري المصري
طبيب الزمالك يوضح: لماذا تحولت مسحة عواد من إيجابية إلى سلبية في وقت قصير 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 2 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 3 حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة 4 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر"
قد ينال إعجابك