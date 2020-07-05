مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: خاطبنا كاف بحكمي فيفا ضد النجم الساحلي والصفاقسي

كشف مصدر مسؤول داخل الأهلي عن قيام النادي بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بصورتي الحكمين اللذين حصل عليهما النادي ضد النجم الساحلي والصفاقسي التونسيين.

وقال مصدر داخل الأهلي لـFilGoal.com: "رئيس النادي محمود الخطيب يتابع الملف الخاص باللاعبين، سليماني كوليبالي وجونيور أجايي، بشكل مستمر، مع خالد مرتجي عضو المجلس المكلف بهذا الملف".

وأضاف "تلك الخطوة بمخاطبة كاف، تأتي للضغط بشكل أكبر على الناديين، سواء بإيقاف قيدهما أو حجز أي مستحقات لهما لدى كاف، لصالح الأهلي".

وأتم "الأهلي لجأ لتلك الخطوة، بعد تكرار التسويف من قبل الناديين التونسيين".

ويحق للأهلي مليون و400 ألف دولار كغرامة على الإيفواري كوليبالي بعد رحيله عن الفريق دون وجه حق عام 2017، وتعهد ناديه الجديد التونسي بتحمل الغرامة وهو ما لم يحدث وفقا للمصدر.

أما بالنسبة للصفاقسي، فقد حول الأهلي له 125 ألف دولار عن طريق الخطأ، ويمثل المبلغ حق رعاية نجم الأهلي الحالي النيجيري أجايي.

وحول الصفاقسي للأهلي 25 ألف دولار من المبلغ.

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