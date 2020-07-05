أمير مرتضى: ننتظر قرار الإدارة بخصوص الدوري.. ولا يجوز أن نعلم بإصابة مصطفى فتحي من الإعلام

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك أن فريقه يستعد حاليا لاستئناف دوري أبطال إفريقيا، ولكنه في نفس الوقت ينتظر قرار الإدارة بشأن خوض الدوري المصري.

ولكن أمير هاجم إجراءات اتحاد الكرة في مسحات كورونا، حيث قال "مسحة مصطفى فتحي وإداري الفريق كانت إيجابية، لا يوجد أعراض لكن الأمر نفسي بشكل أكبر. سيخضع الثنائي لمسحة أخرى بعد 72 ساعة من المسحة الأولى".

وأضاف في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "لا يجوز أن أعلم أن هناك لاعبا في فريقي مصاب بكورونا من الإعلام، الإعلام علم قبل النادي واللاعب".

وأكمل "الزمالك يستعد بشكل عام لعودة النشاط، استئناف دوري أبطال إفريقيا سيكون بعد شهرين، لابد أن نبدأ الآن".

وشدد "بالنسبة للدوري، فالأمر بين مرتضى منصور رئيس النادي وإدارته، وأشرف صبحي وزير الرياضة، الأمر أكبر من سلطاتي. حتى لو لم يعلن اتحاد الكرة عودة الدوري في ذلك التوقيت كنا سنعود للمران في نفس الوقت الذي عدنا فيه بنفس الإجراءات التي عدنا بها".

واستدرك "ما سيصل إليه مرتضى منصور وأشرف صبحي سيتم إبلاغ فريق الكرة به وسننفذه".

وأوضح "نحاول أن نكون جاهزين لكل السيناريوهات التي قد يبلغنا بها مجلس الإدارة، وحاليا نستعد للعب مباريات دوري أبطال إفريقيا".

وكشف "معسكرنا يبدأ الخميس في حال سلبية المسحة الثانية، والجمعة لو ظهرت أي أمور خلالها".

وأردف "حدث اتصال بين مرتضى منصور رئيس الزمالك وأشرف صبحي وزير الرياضة، وتواصلت مع الوزير ومكتبه بشأن عودة اللاعبين المحترفين. الطيران فتح في تونس حيث يتواجد فرجاني ساسي لكن المشكلة تظل في عدم فتح الطيران في المغرب حيث يتواجد أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم. الوزير تعهد بحل الأمر، ومكتب الوزير حصل على معلومات خاصة باللاعبين وسيتواصلون مع وزارة الطيران لحل الأمر".

وأتم "نريد عودة اللاعبين المحترفين وخضوعهم للكشف تحت إشراف رئيس الجهاز الطبي محمد أسامة، لابد أن يخضعوا لكل ما خضع له زملائهم من مسحات وقياسات طبية بعد عودتهم".

وتحدث مرتضى منصور في وقت سابق عن موقف ناديه من استئناف الدوري، مشيرا إلى "اتخذت قراري بالفعل بخصوص مسابقة الدوري ولن أعلن عنه حتى الآن". (طالع التفاصيل)

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