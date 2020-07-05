الزمالك: خاطبنا الرجاء لعودة أحداد وكارتيرون رحب به.. ورغبة ساسي الاستمرار

الأحد، 05 يوليه 2020 - 23:12

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الزمالك - الترجي - دوري أبطال إفريقيا

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك، جديد موقف جناحه المغربي المعار للرجاء، حميد أحداد.

وقال أمير مرتضى لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: "خاطبنا الرجاء المغربي بشأن عودة حميد أحداد لنا لأن كان لهم بند أحقية شراء ولم يفعلوه، ولم يطلبوا تمديد الإعارة لنهاية الموسم. عرضت أحداد على باتريس كارتيرون ووافق على عودته للفريق ولديه رغبة في ذلك، وننتظر رد الرجاء. كارتيرون يرى أنه سيندمج مع مواطنيه محمد أوناجم وأشرف بنشرقي".

وشرح "لدينا عرضان لرزاق سيسيه والأولوية للاتحاد السكندري المعار له اللاعب، لم نرد على العرضين احتراما لزعيم الثغر وننتظر موقفه. العرضان خارجيان".

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وأكمل "ملفات التجديد للاعبي الفريق؟ مرتضى منصور مهتم بهذا الأمر ويريد إنهاء الأمور مع كل لاعب شخصيا لإشعارهم بالتقدير. سنعلن من جدد ومن لم يجدد خلال هذا الأسبوع. نجدد بعض العقود السارية من أجل اللاعبين ومحاولة تقديرهم ماديا. أنا شخصيا ضد هذا الأمر وأرى أن كل لاعب عليه الالتزام بعقده الذي وقع عليه في البداية والتجديد في العام الأخير لكن هذا قرار الإدارة".

وأتم "فرجاني ساسي؟ لاعب محترم شخصيا وتشعر أنه من ناشئي الزمالك، وكذلك أدائه في الملعب لا يضاهى وعلاقته بكل اللاعبين رائعة ويساعدهم كلهم. الزمالك يقدره ويحترمه ولا يوجد أي مشاكل في استمراره معنا وعقده مستمر معنا لموسم آخر. الزمالك وساسي لديهما الرغبة في الاستمرار ويتبقى فقط توقيت جعل ذلك الأمر رسميا".

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يرغب في استغلال تصريح ساسي مؤخرا بشعوره بالراحة في النادي لبدء التفاوض معه مبكرا ليضمن بقاءه ضمن صفوفه ولمعرفة طلباته بشأن البقاء.

يأتي ذلك أيضا ضمن إطار خطة الزمالك في تمديد عقود لاعبيه قبل فترة كبيرة من نهايتها ليحدد مصيرهم وتصبح عملية التفاوض أسهل.

وانضم ساسي للزمالك قادما من النصر السعودي في صيف عام 2018 وبعقد يمتد لثلاثة أعوام.

وشارك ساسي مع الزمالك في 62 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 11 هدفا وصنع 8 آخرين.

وتوج ساسي مع الزمالك بكل من كأس مصر والسوبر المصري والإفريقي والكونفدرالية الإفريقية.

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