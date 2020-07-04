ساكا: سأتذكر هذا الأسبوع طوال حياتي.. التواجد في أرسنال كان بمثابة الحلم

لن ينسى الشاب بوكايو ساكا لاعب أرسنال الإنجليزي، الأسبوع الذي يقضيه حاليا، وذلك بعد تجديد عقده مع الفريق، وتسجيله لأول أهدافه في الدوري الإنجليزي.

أرسنال انتصر على ولفرهامبتون بثنائية مقابل لا شيء على ملعب الأخير في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي.

الإنجليزي ساكا الذي يلعب في مركز الظهير والجناح، افتتح التهديف لأرسنال ليصبح ثاني أصغر إنجليزي في تاريخ النادي ينجح في التسجيل في الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال ساكا: "كنا نعلم مدى جودة فريق ولفرهامبتون ومدى صعوبة اللعب أمامهم".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "قاتلنا على كل كرة في المباراة ونجحنا في الانتصار".

وتابع "سأتذكر هذا الأسبوع طوال حياتي. يمكنك رؤية خطط البناء لدى مدربنا (ميكيل أرتيتا)".

وأكمل حديثه قائلا: "أنا في الـ 18 من عمري والتواجد هنا في أرسنال كان بمثابة الحلم بالنسبة لي. سألعب في أي مركز يضعني فيه المدرب".

ووصل أرسنال للنقطة 49 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 52 في المركز السادس.

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