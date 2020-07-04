قائمة ريال مدريد – غياب هازارد واستبعاد جيمس أمام بلباو

السبت، 04 يوليه 2020 - 17:52

كتب : FilGoal

هازارد - ريال مدريد - فالنسيا

يغيب إدين هازارد عن قائمة ريال مدريد التي تواجه أتليتك بلباو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ريال مدريد يحل ضيفا على أتليتك بلباو في ملعب سان ماميس ظُهر الأحد، بالجولة 34 من الدوري الإسباني.

ويبتعد البلجيكي هازارد للإصابة بسبب كدمة في الكاحل، فيما قرر زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، استبعاد الكولومبي جيمس رودريجيز.

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كما يغيب ناتشو فيرنانديو ورافاييل فاران للإصابة.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مطارده برشلونة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة أتليتك بلباو:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا – دييجو ألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس – إيدير ميليتاو – خابي هيرنانديز – داني كارباخال – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي – إيسكو ألاركون

الهجوم: كريم بنزيمة – جاريث بيل – لوكاس فاسكيز – لوكا يوفيتش – ماركو أسينسيو – براهيم دياز – ماريانو دياز – فينيسيوس جونيور - رودريجو

اختر تشكيل ريال مدريد المثالي لمواجهة بلباو

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