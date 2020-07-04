خبر في الجول - تأكد إصابة مصطفى فتحي وإداري في الزمالك بفيروس كورونا

تأكد إصابة مصطفى فتحي نجم نادي الزمالك، وإداري آخر في الفريق بفيروس كورونا.

وحسب مصدر في اتحاد الكرة، فإن نتيجة تحليل مصطفى فتحي لاعب الزمالك، كشفت إصابته بفيروس كورونا بالفعل، بالإضافة لإداري في الفريق، بمجموع حالتي إصابة بكورونا في الزمالك.

بعض التقارير أشارت لأن مصطفى فتحي لم يجر مسحة فيورس كورونا مساء أمس الجمعة، وهو ما نفاه مصدرين داخل الزمالك واتحاد الكرة لـFilGoal.com وأكدا أن اللاعب كان حاضرا وأجرى المسحة رفقة باقي اللاعبين.

نادي الزمالك أيضا كان قد أعلن بأن كل لاعبي الفريق قد خضعوا للمسحة الطبية، باستثناء محمود عبد العزيز لتواجده في مكان آخر لمتابعة برنامج التأهيل من الإصابة، وكريم بامبو الذي أجرى المسحة في مكان آخر بالاتفاق مع النادي، ومحمد عواد الذي أجرى المسحة في مكان آخر أيضا.

وسيخضع اللاعب للعزل الصحي فورا، على أن يرسل له اتحاد الكرة كافة العلاجات اللازمة لعلاجه تبعا للبروتوكول الطبي لاتحاد الكرة.

مصطفى فتحي شارك هذا الموسم في 12 مباراة بمختلف البطولات بعد العودة من الإصابة التي كان يعاني منها في بداية الموسم.

video:1

طالع أيضا:

الأهلي يكشف موعد عودة فايلر

مؤتمر سيتيين: ميسي يبدو بخير

الإسماعيلي يعلن اكتشاف حالتين مصابتين بـ فيروس كورونا

نجوم خارج القطبين – أبو العينين شحاتة

مهاجم مانشستر يونايتد السابق ينتقد كين بشأن تصريحاته اللاذعة