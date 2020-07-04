صلاح: بكيت عقب لقاء مانشستر يونايتد.. وشعرنا أمام ليستر أنه موسمنا

كشف محمد صلاح جناح ليفربول عن بكائه عقب التعادل دون أهداف مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي.

ليفربول أهدر عددا من النقاط ساهم في تسلق مانشستر سيتي الصدارة والتشبث بها حتى نهاية الموسم وخسارة الريدز اللقب بفارق نقطة واحدة.

صلاح قال لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "أتذكر العام الماضي أمام مانشستر يونايتد عندما تعادلنا دخلت إلى غرفة الملابس وبدأت في البكاء لأنني أدركت في ذلك الوقت أننا سنفقد لقب الدوري الإنجليزي".

وتابع "اعتقد أن بعد تلك المباراة صار سيتي في الصدارة وأصبح الأمر صعبا مع تبقي مباريات قليلة".

وأكمل "كان علينا أن ننتظر منهم أن يتعادلوا مباراة أو شيء من هذا القبيل. عندما أنظر إلى الوراء، إنه أمر لا يصدق ألا نفوز بلقب ذلك الموسم لأننا خسرناه بنقطة واحدة".

واستدرك"من الجنون خسارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة".

وتحدث صلاح عن الفوز بلقب الموسم الحالي فأضاف "مباراة الذهاب عندما هزمنا مانشستر سيتي في أنفيلد (3-1)، ظننت أنه بإمكاننا تحقيق اللقب".

وأردف "في بعض المباريات، مثل ليستر سيتي، عندما فزنا في اللحظة الأخيرة، شعرنا أنه موسمنا".

وواصل "في الموسم الماضي لم يكن لدينا هذا الحظ، لقد حصلنا عليه هذا الموسم، لأنك بحاجة إلى الحظ".

وأتم "في تلك اللحظة قلنا إنه موسمنا، لذلك هيا نفوز باللقب".

ليفربول توج باللقب قبل 7 جولات من نهاية الموسم وأمامه أرقام قياسية قد يحطمها أبرزها تخطي حاجز الـ 100 الذي حققه مانشستر سيتي موسم 2017-18.

وينافس صلاح للموسم الثالث على التوالي على لقب هداف الدوري إذ سجل 17 هدفا ويتصدر الترتيب كل من إيمريك أوباميانج وجيمي فاردي برصيد 19 هدفا.

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