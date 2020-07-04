الذئاب تختفي في ضباب لندن.. أرسنال يقهر ولفرهامبتون بثنائية "استثنائية"

السبت، 04 يوليه 2020 - 20:47

كتب : FilGoal

أرسنال - ولفرهامبتون

ضباب لندن أخفى أنياب الذئاب للمرة الرابعة هذا الموسم. أرسنال ينجح في الانتصار على ولفرهامبتون ليواصل سلسلة نتائجه الجيدة تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

أرسنال فاز على ولفرهامبتون بثنائية مقابل لا شيء على ملعب الأخير في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي.

الفضل في ثنائية أرسنال يعود للشاب بوكايو ساكو، وكذلك ألكسندر لاكازيت.

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هدف أول في الدقيقة 43 وهدف جديد في الدقيقة 86 كتبا الخسارة الرابعة لـ ولفرهامبتون على ملعبه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

4 فرق فقط نجحت في الفوز على ولفرهامبتون على ملعب الأخير، من بينهم 3 فرق من لندن وهم تشيلسي وتوتنام وأرسنال، إلى جانب البطل ليفربول.

ساكا الذي استغل عرضية من كيران تيرني، وسدد بإتقان في الشباك، أصبح ثاني أصغر لاعب إنجليزي يسجل لأرسنال في الدوري.

أصغر لاعب إنجليزي سجل لأرسنال في الدوري هو تشامبرلين بعمر الـ 18 عاما و173 يوما، والآن ساكا أصبح ثاني أصغر لاعب بعمر 18 عاما و303 يوما.

الإنجليزي الشاب جدد عقده قبل أيام قليلة، ليقدم هدية لـ أرتيتا بتمهيد الانتصار على ولفرهامبتون، ويسجل لأول مرة في الدوري الإنجليزي.

الفرنسي لاكازيت الذي شارك كبديل واستغل تمريرة عرضية من البديل الآخر جوي ويليوك، هز الشباك قبل دقائق قليلة من النهاية، ليسجل خارج ملعب الإمارات لأول مرة هذا العام.

آخر مرة سجل لاكازيت فيها خارج ملعبه كان في فبراير من العام الماضي، والآن يكسر العقدة أخيرا ويسجل خارج ملعبه.

هدف استثنائي غاب طويلا عن لاكازيت وجاء أمام منافس شرس على بطاقة الوصول لدوري أبطال أوروبا.

ونجح أرتيتا في قيادة أرسنال للفوز للمرة الرابعة على التوالي، بعدما فاز على ساوثامبتون وشيفيلد ونورويتش سيتي على الترتيب.

قبل مواجهة أرسنال، لم يتلق ولفرهامبتون أي خسارة منذ استئناف الدوري الإنجليزي، والآن يسقط في فخ الهزيمة على ملعبه.

ووصل أرسنال للنقطة 49 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 52 في المركز السادس.

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