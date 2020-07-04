الانتصار الثالث على التوالي.. شياطين يونايتد يحرقون بورنموث بخماسية

حقق مانشستر يونايتد الانتصار الثالث على التوالي له في الدوري الإنجليزي، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الشياطين الحمر الفوز في 3 مباريات متتالية هذا الموسم، وذلك بالتغلب على بورنموث.

وفاز يونايتد على بورنموث بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي، وأقيمت بملعب أولد ترافورد معقل الشيطاين الحمر.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 55 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد بورنموث عند النقطة 27 في المركز الـ19 وقبل الأخير بجدول الترتيب.

خماسية يونايتد سجلها جرينوود هدفين وهدف لكل من راشفورد وبرونو فيرنانديز وأنطوني مارسيال، بينما سجل ثنائية بورنموث ستانيسلاس وجوشوا كينج.

وصف المباراة

بدأ أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل الذي بدأ به آخر مواجهتين في الدوري بوجود دي خيا في حراسة المرمى.

ثم رباعي دفاعي يتكون من آرون وأين بيساكا وفيكتور ليندلوف وهاري ماجواير ولوك شاو.

وثلاثي الوسط نيمانيا ماتيتش وبول بوجبا وبرونو فيرنانديز، خلف ثلاثي الهجوم جرينوود ومارسيال وراشفورد.

مرت الدقائق الأول من المباراة دون خطورة على مرمى الفريقين قبل أن يباغت بورنموث أصحاب الأرض بهدف مباغت سجله دانييل ستانيسلاس في الدقيقة 16.

ووصلت الكرة إلى ستانيسلاس داخل منطقة الجزاء ليمررها بني قدمي هاري ماجواير ويمر منه ببراعة ثم يضعها في شباك دي خيا مسجلا هدف تقدم فريقه.

وحصل يونايتد على ركلة حرة أمام منطقة الجزاء سددها ماركوس راشفورد لكن الحارس أبعدها لركنية.

واستمر يونايتد في الضغط على دفاع بورنموث إلى أن سجل المهاجم الشاب ماسون جرينوود هدف التعادل في الدقيقة 28 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من برونو فيرنانديز.

بعد هدف التعادل لم يهدأ لاعبو يونايتد وظل الضغط بقوة في محاولة إحراز هدف التقدم ليحصل الشياطين الحمر على ركلة جزاء في الدقيقة 33 بعدما لمست الكرة يد أحد المدافعين داخل منطقة الجزاء.

وتقدم راشفورد لتسديد الركلة وسجل منها هدف الشياطين الحمر الثاني.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول رفض أنطوني مارسيال إنهاء النصف الأول من المباراة دون أن يسجل هدفا، وأطلق تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سجل بها هدف يونايتد الثالث.

وبدأ الشوط الثاني بضغط قوي من بورنموث على عكس نهاية الشوط الأول ونجح الضيوف في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 49 بعدما لمست الكرة يد إريك بايلي الذي دخل الملعب بدلا من ليندلوف.

وتقدم المهاجم جوشوا كينج ليسدد ركلة الجزاء وسجل منها هدف بورنموث الثاني.

لكن شياطين مانشستر يونايتد عاقبوا بورنموث على هذا الهدف وسجل جرينوود هدفه الثاني وهد يونايتد الرابع في الدقيقة 54 بتسديدة قوية للغاية بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وظل ضغط الشياطين مستمر وحصل مارسيال على ركلة حرة مباشرة أمام منطقة الجزاء سجل منها بورنو فيرنانديز الهدف الخامس لأبناء المدرب سولشاير في الدقيفة 59.

وأجرى سولشاير تغييرات يونايتد المتبقية بنزول كل من فريد بدلا من ماتيتش، وشارك دانييل جايمس وأودين إيجالو وخوان ماتا بدلا من جرينوود ومارسيال وراشفورد.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة حصل مانشستر يونايتد على ركلة حرة مباشرة نفذها بوجبا ببراعة وكاد يسجل الهدف السادس إلا أن حارس بورنموث تالق وأبعد الكرة.

لتنتهي المباراة بفوز مانشستر يونايتد بخماسية مقابل هدفين.

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