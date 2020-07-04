الإسماعيلي يعلن اكتشاف حالتين مصابتين بـ فيروس كورونا

أصدر النادي الإسماعيلي بيانا يعلن عبره اكتشاف إصابتين بـ فيروس كورونا بعد إجراء المسحة الأولى في الفريق دون الكشف عن أسماء.

وجاء بيان الإسماعيلي كالآتي:

"أظهرت نتائج المسحة الطبية التى أجريت للاعبى الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي والجهاز الفنى والطبي والإداري عن وجود حالتان ايجابيتان تحمل فيروس كورونا".

"على الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والتدابير الخاصة من قبل الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي بالتعاون مع الدكتور محمد سلطان المستشار الطبي للاتحاد المصري لكرة القدم حتى تعافيهم وعودتهم مرة أخرى لتدريبات الفريق".

"ومن المقرر أن يجري الفريق مسحة طبية ثانية فى الأيام المقبلة على حسب البروتوكول الطبي المتبع من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم وجميع الأندية".

بعد إجراء المسحة الأولى .. حالتان إيجابيتان بالفريق لتفاصيل الخبر » https://t.co/9RItLla4fL#IsmailySC pic.twitter.com/GAeZDK5F2X — Ismaily SC (@Ismailyofficial) July 4, 2020

وكان لاعبي الإسماعيلي قد خضعوا للمسحة الطبية الأولى للكشف عن فيروس كورونا يوم الأربعاء الماضي.

وكشف مصدر مسؤول من داخل الإسماعيلي لـ FilGoal.com أن إدارة النادي قررت إجراء المسحة الثانية يوم الإثنين بعد الاتفاق مع الشركة المنفذة للمسحات الطبية.

ومن المُنتظَر أن يعود أفراد الإسماعيلي للتدريبات الجماعية اليوم السبت في ملعب الإسماعيلية، استعدادا لاستئناف النشاط الكروي.

وقد وضع ديديه جوميز المدير الفني للفريق، برنامجا تدريبيا يستمر لـ10 أيام.

ومن المُنتظَر أن يلعب الفريق عدة مباريات ودية لرفع اللياقة البدنية بين اللاعبين.

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