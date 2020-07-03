رسميا - ساني بافاري

أعلن نادي بايرن ميونيخ ضم ليروي ساني الجناح الألماني قادما من مانشستر سيتي حتى صيف 2025.

ليروي ساني النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وتشير بعض التقارير إلى أن الصفقة ستكلف بايرن نحو 53 مليون يورو، إذ لم يعلن الفريق الألماني عن قيمة الصفقة بشكل رسمي.

ساني لعب موسما بقميص شالكه في الدوري الألماني سجل خلاله 13 هدفا موسم 2015-16.

وأعلن ليروي ساني في وقت سابق رفضه الاستمرار رفقة مانشستر سيتي وتجديد تعاقده الذي ينتهي في صيف عام 2021.

وكان ساني هدفا لبايرن ميونيخ في الانتقالات الصيفية الماضية لكن إصابته بقطع في الرباط الصليبي أجلت كل شيء.

صاحب الـ24 عاما شارك مع سيتي في 135 مباراة سجل خلالهم 39 هدفا وصنع 45 آخرين.

ليروي ساني قال عبر موقع البافاري الرسمي: "بايرن ميونخ فريق كبير جدا ولديه أهداف كبيرة، وهذه أهدافي أيضا. أتطلع إلى التحدي الجديد ولا أستطيع الانتظار حتى أبدأ التدريب مع الفريق".

وتابع "أعرف هانسي فليك من المنتخب الوطني تحت 21 عاما، كانت لدينا علاقة جيدة للغاية هناك. أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب مع بايرن ميونخ، ودوري أبطال أوروبا على رأس تلك الألقاب".

ومن المنتظر أن يرتدي ساني القميص رقم 10 مع بايرن ميونيخ، لكنه فضّل عدم الظهور بالرقم 10 أثناء الإعلان عن الصفقة تقديرا لوجود البرازيلي فيليبي كوتينيو المُعار من برشلونة صاحب القميص في الموسم الجاري حتى نهاية أغسطس المقبل.

Out of respect for @Phil_Coutinho, who will continue to wear no.10 in #B04FCB and the remaining @ChampionsLeague games in August, @LeroySane19 chose not to use the number for his signing pictures. — FC Bayern English (@FCBayernEN) July 3, 2020

وعلق حسن صالح حميديتش المدير التنفيذي لـ بايرن عقب إتمام الصفقة: “نحن سعداء للغاية لأن ليروي سيصبح لاعبا في البايرن، هو لاعب مختلف وسيعزز فريقنا بجودته".

وأضاف "برفقة سيرج جنابري وكينجسلي كومان، أصبح لدينا الآن فريق قوي. أود أن أشكر مانشستر سيتي على المفاوضات السرية والبناءة".

الجناح الألماني سيبدأ للتحضير للموسم المقبل مع بايرن بدءا من الأسبوع المقبل.

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