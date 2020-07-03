كلوب: كانت هناك مساحات ولا ينبغي حدوث ذلك ضد سيتي.. أتفهم ما حدث

الجمعة، 03 يوليه 2020 - 00:24

كتب : رامي جمال

كلوب

لم ينتقد يورجن كلوب المدي الفني لليفربول لاعبيه عقب الهزيمة من مانشستر سيتي برباعية دون رد بل أشاد بهم في أوقات وانتقد أخطائهم في أوقات أخرى.

وقال كلوب عبر المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "رأيت سلوكا جيدا من اللاعبين في بعض الأحيان".

واستدرك "لكن مانشستر سيتي كان أسرع منا في التفكير ونحن افتقدنا الانسيابية وظهرت مساحات كبيرة وكل لاعب بدأ يشعر أنه وحيد".

أخبار متعلقة
جوارديولا يتحدى الجميع: الموسم المقبل سيكون قصة مختلفة أبو تريكة: هناك شيء يُدعى "برستيج" البطل.. ما حدث جرس إنذار لكلوب جوارديولا يهز عرش "البطل" ليفربول.. سيتي ينتصر برباعية

وشدد كلوب "حينما يحدث ذلك أمام مانشستر سيتي ستواجه المشاكل وهم استغلوا الفرص ونحن لم نفعل لك".

وأضاف "سيتي فريق لا يُصدق رأيت ما قدموه في الموسم لم يلعبوا مباراة سيئة".

وأتم"سيتي كان رائعا المباراة كان بإمكانها تنتهي 5-3 وهذا لا يحسن الأمور وأنا أتفهم ما حدث".

وخسر ليفربول من سيتي في ملعب الاتحاد يوم الخميس في الجولة 22 من 32 من الدوري الإنجليزي.

طالع أيضا

رد ناصر ماهر على عرض ناسيونال ماديرا

إعلان موعد عودة الدوري رسميا

تعرف على مؤجلات الدوري المصري

مساعد فايلر يجيب عن هل فكر في الرحيل من الأهلي

تقرير تركي: النني "قنبلة" في سوق انتقالات جالاتا سراي

كلوب ليفربول مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
زيدان يعلق على أنباء رحيل ميسي.. ويؤكد: لم نفز بشيء بعد ساعة | أوروبا
زلزال مرتقب.. كادينا سير: ميسي يفكر في الرحيل عن برشلونة 2 ساعة | أوروبا
كلوب: كانت هناك مساحات ولا ينبغي حدوث ذلك ضد سيتي.. أتفهم ما حدث 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أودينيزي يحطم سلسلة نتائجه السلبية على رأس روما 2 ساعة | أوروبا
رضا شحاتة: نستعد لعودة الدوري في أول أغسطس.. ومن المبكر الحديث عن موقف ثنائي الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
راموس يُخرج لسانه للجميع.. ريال مدريد لا يرفض الهدايا ويعزز صدارته 2 ساعة | أوروبا
محامي النقاز: انضم لـ الترجي في 10 دقائق.. وسنغلق ملف الزمالك في نهاية 2020 2 ساعة | إفريقيا
جوارديولا يتحدى الجميع: الموسم المقبل سيكون قصة مختلفة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 2 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة" 3 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 4 حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة
قد ينال إعجابك