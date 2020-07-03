كلوب: كانت هناك مساحات ولا ينبغي حدوث ذلك ضد سيتي.. أتفهم ما حدث

لم ينتقد يورجن كلوب المدي الفني لليفربول لاعبيه عقب الهزيمة من مانشستر سيتي برباعية دون رد بل أشاد بهم في أوقات وانتقد أخطائهم في أوقات أخرى.

وقال كلوب عبر المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "رأيت سلوكا جيدا من اللاعبين في بعض الأحيان".

واستدرك "لكن مانشستر سيتي كان أسرع منا في التفكير ونحن افتقدنا الانسيابية وظهرت مساحات كبيرة وكل لاعب بدأ يشعر أنه وحيد".

وشدد كلوب "حينما يحدث ذلك أمام مانشستر سيتي ستواجه المشاكل وهم استغلوا الفرص ونحن لم نفعل لك".

وأضاف "سيتي فريق لا يُصدق رأيت ما قدموه في الموسم لم يلعبوا مباراة سيئة".

وأتم"سيتي كان رائعا المباراة كان بإمكانها تنتهي 5-3 وهذا لا يحسن الأمور وأنا أتفهم ما حدث".

وخسر ليفربول من سيتي في ملعب الاتحاد يوم الخميس في الجولة 22 من 32 من الدوري الإنجليزي.

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