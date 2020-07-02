محامي النقاز: انضم لـ الترجي في 10 دقائق.. وسنغلق ملف الزمالك في نهاية 2020

أوضح أنيس بن ميم محامي التونسي حمدي النقاز كواليس انتقاله لصفوف الترجي التونسي وجديد أزمة اللاعب مع نادي الزمالك.

حمدي النقاز النادي : الترجي الترجي

لاعب الزمالك السابق انضم بشكل رسمي لـ الترجي التونسي (طالع التفاصيل).

وقال أنيس "لم نفكر في عرض الترجي كثيرا، والمفاوضات كانت سهلة للغاية وأنهينا كافة الأمور في غضون 10 دقائق".

وتابع عبر أون تايم سبورتس 1 "سيبدأ مشواره بدءا من الإثنين المقبل بعقد يمتد 3 سنوات".

وشدد "لن يخوض النقاز المباريات الموسم الجاري المتبقية، بل سيبدأ من الموسم المقبل 2020-2021".

وأضاف "يمتلك النقاز شرطا جزائيا مع فريقه الليتواني والنادي لم يمانع إتمام الصفقة وسيتم دفع المبلغ لهم".

وتطرق للحديث عن الأزمة مع الزمالك بعد هروب اللاعب دون إذن النادي: "الزمالك استعان بمحامي إيطالي في القضية وهي منظورة الآن وجاهزين لكل الاحتمالات وموقفنا قوي من الناحية القانونية".

وأكمل "لا يوجد أي اتصال من إدارة الزمالك أو أحد المقربين، وهناك من أخبرني أن الاتحاد المصري سيعمل على التواصل بين جميع الأطراف وهو ما لم يحدث".

وأتم "أتوقع على نهاية 2020 سيغلق الملف بشكل نهائي".

ورحل النقاز عن الزمالك بعدما فسخ تعاقده من جانب واحد وقام بشكوى النادي الأبيض لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

وانتقل النقاز لنادي سودوفا الليتواني ولم يشارك معه سوى في مباراة وحيدة قبل الرحيل عنه.

وسبق للنقاز اللعب لنادي النجم الساحلي التونسي حتى انتقل إلى الزمالك في يناير 2018.

ولعب النقاز 22 مباراة دولية مع منتخب تونس وشارك في كأس العالم الأخيرة بروسيا.

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