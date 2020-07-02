الأهلي لـ في الجول: ناصر ماهر رفض عرض ناسيونال ماديرا

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في النادي الأهلي رفض ناصر ماهر لاعب الفريق المعار لـ سموحة، العرض المقدم له من ناسيونال ماديرا البرتغالي.

وقال أمير توفيق: "ناصر ماهر رفض فكرة الانتقال لـ ناسيونال ماديرا".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "اللاعب أبلغنا بذلك أثناء خوض النادي المفاوضات مع ناسيونال ماديرا، وبناء عليه أوقفنا المفاوضات".

وتابع "نحترم رغبة ناصر ماهر وقررنا الاعتذار عن عدم استكمال المفاوضات مع ناسيونال ماديرا".

وأتم "لن نفرض أي قرار على ناصر ماهر بكل تأكيد".

وكشف أمير توفيق في تصريحاته السابقة مع FilGoal.com تلقي النادي عرضا من نظيره البرتغالي من أجل ناصر ماهر. (طالع التفاصيل)

ناصر ماهر يلعب حاليا في نادي سموحة معارا حتى نهاية الموسم الجاري.

صاحب الـ23 عاما شارك هذا الموسم في 14 مباراة ببطولة الدوري. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع أربعة.

وكان ناصر ماهر ضمن قائمة المنتخب الأوليمبي الحاصل على بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة في مصر خلال العام الماضي، لكنه أصيب في اللقاء الأول ليغيب عن باقي البطولة.

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