رسميا – دون تحديد مكان لدوري الأبطال.. كاف يعلن موعد وطريقة استئناف بطولتي الأندية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن موعد وطريقة استئناف دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، حيث ستقام البطولتان في سبتمبر المقبل بنظام المباراة الواحدة بداية من أين توقفت، نصف النهائي.

بيان كاف عقب اجتماع اللجنة التنفيذية الذي أقيم بتقنية الفيديو كونفرينس قال إن مكان إقامة مباريات دوري الأبطال سيحدد في وقت لاحق، أما الكونفدرالية فستقام مبارياتها في المغرب.

وكانت شبكة بي إن قد أشارت إلى إقامة مباريات دوري الأبطال في الكاميرون، لكن كاف شدد أن المكان لم يحدد بعد حيث شرح أحمد أحمد رئيس كاف في مؤتمر صحفي: "بعض الدول الإفريقية لم تسيطر على وباء كورونا حتى الآن، ونحتاج للوقت لنحدد مكان استضافة المباريات".

ويواجه الأهلي نظيره الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال، بينما يلتقي الزمالك مع الرجاء.

وفي الكونفدرالية يواجه بيراميدز نظيره هوريا كوناكري الغيني.

وأضاف كاف قرارات أخرى، من بينها إلغاء كأس أمم إفريقيا للسيدات 2020، وكذلك إنشاء بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بداية من عام 2021.

وكذلك سيتم إجراء اجتماع للجان المنظمة لبطولات الشباب لإنهاء تفاصيل تصفيات بطولاتهم، مع إقامة كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما في موريتانيا، في يونيو 2021.

وفي المؤتمر الصحفي للتعقيب على القرارات، قال أحمد أحمد "حالات الطوارئ كانت متواترة وكاف كان حاضرا لمساعدة الاتحادات الإفريقية وهذا ربما ما سمح للكرة الإفريقية بالاستمرار. اللجنة التنفيذية اتخذت العديد من القرارات المصيرية. النقطة التي انطلقنا منها هي الصحة. لم نصل للذروة في إفريقيا، علينا أن نكون حذرين للغاية. الحياة تتجاوز المصالح الشخصية، علينا حماية كل العاملين بالجهاز الرياضي بكل الأنواع، هذه من أقدس مهامنا".

"كاف مثل كل الجهات الدولية سيعاني من تفشي فيروس كورونا، كل القرارات التي اتخذناها اليوم ستكون قرارات ذات نتائج. قبل التفشي، قلنا إن دعم كرة القدم النسائية والناشئين، في صلب اهتماماتنا. اليوم أفخر برؤية دوري أبطال إفريقيا للسيدات. هذا يبرز دورنا والتزامنا بتطوير كرة القدم الإفريقية".

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