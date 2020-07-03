زلزال مرتقب.. كادينا سير: ميسي يفكر في الرحيل عن برشلونة

فجرت إذاعة كادينا سير الإسبانية قنبلة مدوية، بعدما زعمت بوجود رغبة لدى الأسطورة ليونيل ميسي في مغادرة برشلونة.

نعم، ما قرأتموه ليس من وحي الخيال، بل هو ما كشفته إذاعة كادينا سير.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى تفكير ميسي في إنهاء عقده مع برشلونة عام 2021 وعدم التجديد مع الفريق الكتالوني، ليغادر النادي.

مفاوضات تجديد عقد ميسي كانت تسير بشكل جيد جدا كالمعتاد، ولكن وبشكل مفاجئ قرر ليونيل إيقاف المفاوضات وإيقاف كل شيء، وفقا للإذاعة الإسبانية.

قرار ميسي يأتي لأنه "سئم من التسريبات التي تخرج للصحافة من إدارة برشلونة وتجعله مسؤولا عن كافة القرارات التي يتخذها النادي"، وفقا لـ كادينا سير.

تلك التسريبات جعلت ميسي "غاضبا بشدة" ويفكر في فكرة الرحيل عن النادي عقب نهاية عقده.

وأخبر ميسي أصدقائه المقربين في غرفة خلع الملابس، بعدم رغبته في أن يكون "مشكلة لـ برشلونة"، بل يريد أن يكون "الحل دائما".

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في صيف 2021، واعتاد أسطورة برشلونة على التجديد لمدة موسمين في كل مرة يقترب فيها عقده مع النهاية.

صاحب الـ 33 عاما احتفل مؤخرا بالوصول للهدف رقم 700 في مسيرته، ولكن احتفاله لم يدم طويلا بسبب تعثر برشلونة بالتعادل أمام أتليتكو مدريد.

ويبتعد برشلونة عن المتصدر ريال مدريد بفارق 4 نقاط كاملة مع تبقي 5 مباريات على نهاية الدوري الإسباني.

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