تقرير: من بطل إلى بطل.. تياجو ألكانتارا يقترب من ليفربول

"من بطل إلى بطل.. تياجو ألكانتار يقترب من الانتقال لـ ليفربول قادما من بايرن ميونيخ"، هكذا قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

التقرير أوضح أن لاعب الوسط الإسباني يُجرى مفاوضات متقدمة مع النادي الإنجليزي لإتمام انتقاله إلى بطل إنجلترا.

وأضاف التقرير أن بايرن ميونيخ يعلم أنه بعد 7 مواسم لـ تياجو بقميص البافاري يبحث عن تحد جديد.

وواصل التقرير أن الاتفاق بين اللاعب وليفربول تم، ويريد بايرن ميونيخ بيع لاعبه مقابل 35 مليون يورو.

في المقابل لا يريد ليفربول دفع تلك القيمة، وإذ رفض بايرن فسيسعون لدفع قيمة انتقاله على دفعات لإتمام الصفقة.

ورفض تياجو لاعب برشلونة السابق تجديد تعاقده مع بايرن ميونيخ والذي ينتهي في 2021 وصار انتقاله إلى ملعب أنفيلد قريبا.

الإسباني البالغ 29 عاما خاض الموسم الجاري 35 مباراة وسجل 3 وصنع 2 وحقق لقب الدوري الألماني ووصل لنهائي الكأس المحلي.

إجمالا بقميص بايرن ميونيخ خاض 230 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وصنع 20، وتوج بـ 15 لقبا من بينها 7 ألقاب دوري ألماني متتالية.

video:1

طالع أيضا:

ساني بافاري

زلزال مرتقب في برشلونة

ناصر ماهر يرفض عرض ناسيونال ماديرا

كلوب: أتفهم ما حدث

راموس يُخرج لسانه للجميع

النقاز انضم لـ الترجي في 10 دقائق