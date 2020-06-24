وزير الرياضة: استكمال كل المسابقات طبقا لقرار مجلس الوزراء بما فيها كرة اليد

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 23:37

كتب : FilGoal

عمرو الجنايني - أشرف صبحي

شدد أشرف صبحي وزير الرياضة أن المسابقات الرياضية سيتم استكمالها وفقا لقرار مجلس الوزراء، وأن الأمر يسري على مسابقات كرة اليد التي كان قد سبق لأعضاء في اتحادها إعلان إلغائها.

وقال صبحي في تصريحات لبرنامج مساء DMC: "طبقا لقرار مجلس الوزراء، سنستكمل المسابقات كما هي، والأمر يسري على كرة اليد. نعمل مثل كل دول العالم، هذا دورنا الوطني مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية".

وأردف "على كل الاتحادات اتخاذ إجراءات استئناف المسابقات".

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وشدد صبحي "موضوع قرار اتحاد كرة اليد انتهى، كان من المفترض أن يستأنفوا التدريبات في يوليو، والمنافسات في أغسطس. رئيس الاتحاد الدولي حسن مصطفى تحدث معهم وأبلغهم أن قرارهم ينعكس سلبيا على صورتهم قبل كأس العالم".

وأتم صبحي بنفي تكفل الوزارة بمسحات كورونا للاعبي الدوري الممتاز.

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وكان مدربو الدوري قد عقدوا اجتماعا اليوم الأربعاء مع اتحاد الكرة، لمناقشة مصير الدوري المصري.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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