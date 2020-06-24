الزمالك يقرر عدم استكمال الدوري

قرر نادي الزمالك عدم استكمال مسابقة الدوري المصري للموسم الجاري 2019/2020.

وأعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عن قراره بعدم استكمال مسابقة الدوري.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور وبالإجماع عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم".

وأضاف "وجاء القرار بعد الاجتماع مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق".

كما أعلن مرتضى منصور أنه سيكشف عن ما دار في الاجتماع بينه وبين باتريس كارتيرون وتفاصيل قرار عدم استكمال الدوري خلال قناة ناديه مساء اليوم.

وحضر كارتيرون صباح اليوم الأربعاء، اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي فرق الدوري لمناقشة كيفية تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التدريبات وفي المباريات بعد استكمال الدوري.

وكشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك لـFilGoal.com أن باتريس كارتيرون رفض خضوع لاعبي الفريق للمسحات الطبية من أجل استكمال الدوري. (طالع التفاصيل)

اتحاد الكرة أعلن اليوم الأربعاء، اكتشاف 6 حالات إصابة بـ كورونا، ضمن مسحات اليوم الثاني لأندية الدوري المصري.(طالع التفاصيل)

FilGoal.com كشف عن هوية الأندية التي ظهر بها حالات إيجابية. (طالع التفاصيل)

وكان مدربو الدوري قد عقدوا اجتماعا اليوم الأربعاء مع اتحاد الكرة، لمناقشة مصير الدوري المصري.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم .

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة .

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة .

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