اتحاد الكرة لـ في الجول: لا تراجع عن عودة الدوري وهكذا سنتعامل مع حالات كورونا.. وتفهمنا مطالب الأندية

شدد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة أن الجبلاية لا تنوي التراجع عن عودة الدوري الممتاز، المتوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال جمال محمد علي لـFilGoal.com: "لا تراجع في القرار، خاصة بعد نجاح اجتماع اليوم الأربعاء مع المدربين واقتناع أغلبيتهم بمبررات ومنطق اتحاد الكرة في أهمية استئناف المسابقات ضمن قرار الدولة بعودة جميع المجالات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية".

وأضاف علي "حالات كورونا المكتشفة والتي أعلن عنها اتحاد الكرة والأندية التي ظهرت فيها الإصابات، ندعو لهم بالشفاء ولكنها لن تؤثر على قرار عودة الدوري. لسنا ببعيد أو بمعزل عما يحدث في العالم، الدول التي كانت بها حالات أخطر وأكبر من مصر مثل لإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وألمانيا أخذت قرارات بعودة التدريبات والدوريات، ولما ظهر في مجال كرة القدم حالات كورونا، اتخذت الإجراءات الاحترازية والوقائية المناسبة، وفي نفس الوقت أكملت طريقها لاستئناف البطولات".

وأردف "حالات كورونا مثلها مثل الإصابات العادية مع اختلاف طريقة العلاج بالطبع، اللاعب المصاب بالفيروس سيتم عزله حتى يتماثل للشفاء لكن فريقه سيلعب دون مشكلة".

وفي نفس الإطار، وجه جمال محمد علي الشكر لمدربي فرق الممتاز بما فيها باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك حيث قال علي: "حتى كارتيرون عرض موقف الزمالك بمنتهى الرقي، حيث أنه تحدث عن أن الدوريات في أوروبا عندما عادت لأنها متبقي فيها بضعة اسابيع فقط لكن الدوري المصري حالة مختلفة لأنه متبقي فيه ١٦ اسبوع وهو ما يمثل ضغط على الموسم القادم وأزمة للمنتخبات، لكن محمد فضل زميلي في اللجنة الخماسية رد عليه وقال أن ما يعرضه مفهوم لكنه أوضح له أيضا ان الظرف استثنائي في العالم كله".

وأعلن علي "تفهمنا مطالب الأندية في زيادة فترة الإعداد لتصبح 6 أسابيع، ونتجه للموافقة على هذا الطلب بجانب زيادة الفترة الزمنية بين المباريات في أول شهر بعد عودة الدوري لتصبح المدة 4 أيام بعد كل مباراة، وبعدها يمكن تقليل الفترة الزمنية".

وعن تأثير تلك القرارات على الموسم المقبل قال علي: "بمقدور اتحاد الكرة تنظيم مسابقاته الحالية والقادمة، ويصل بأن ينهيها في مايو 2021، لكن ذلك لن يتأكد قبل إعلان كاف عن مواعيد مسابقاته للأندية والمنتخبات".

وأتم علي "كل قراراتنا تأتي وفق دراسة وعلم وحسابات منطقية لمصلحة اللعبة والأندية والعاملين بها، بتجرد وأمان وإخلاص ولا مجال للأهواء أو الانتماءات أو المجاملات".

اتحاد الكرة أعلن اليوم الأربعاء، اكتشاف 6 حالات إصابة بـ كورونا، ضمن مسحات اليوم الثاني لأندية الدوري المصري.(طالع التفاصيل)

FilGoal.com كشف عن هوية الأندية التي ظهر بها حالات إيجابية. (طالع التفاصيل)

وكان مدربو الدوري قد عقدوا اجتماعا اليوم الأربعاء مع اتحاد الكرة، لمناقشة مصير الدوري المصري.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم .

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة .

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة .

اقرأ أيضا

الزمالك: لن نخضع للمسحات ونريد موسما جديدا

كارتيرون: أفضل إقامة نسخة جديدة من الدوري

.

إنبي: 4 حالات مصابة بـ كورونا في الفريق

الاتحاد السكندري يعلن حالة كورونا بين لاعبيه

اتحاد الكرة يكشف مصير تقنية الـVAR بعد استئناف الدوري.. وقاعدة جديدة ستٌطبق