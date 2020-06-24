مارسيال يكتب ما لم يحدث منذ 7 سنوات.. يونايتد يُمتع ويفوز على شيفيلد

أمتع مانشستر يونايتد وتغلب على منافسه شيفيلد يونايتد بثلاثية دون رد اليوم الأربعاء في ملعب أولد ترافورد.

واستضاف يونايتد منافسه شيفيلد في إطار الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

سجل جميع أهداف المباراة أنتوني مارسيال في الدقائق 7 و44 و74.

وأصبح ذلك الهاتريك هو الأول للاعب الفرنسي مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه إليه في 2015.

ويعد هذا الهاتريك هو الأول لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي منذ ثلاثية روبن فان بيرسي ضد أستون فيلا في عام 2013.

ورفع ذلك الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 49 نقطة يحتل بهم المركز الخامس ويبتعد عن تشيلسي الرابع بفارق نقطتين فقط.

ولتشيلسي لقاء مع مانشستر سيتي غدا الخميس.

أما شيفيلد فتجمد رصيده عند 44 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.

سيطر مانشستر يونايتد على غالبية أحداث المباراة وبدأ اللقاء بضغط هجومي كبير من أجل تسهيل مهمته في اللقاء.

وبالفعل كان له ما أراد في الدقيقة السابعة بعدما مرر راشفورد كرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى قابلها مارسيال بتسديدة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول ليونايتد.

وكاد يونايتد يضاعف النتيجة عقب خمس دقائق ومرر مارسيال الكرة لراشفورد لكن الأخير فشل في التسديد في الشباك بعد مزاحمة من المدافعين رغم خلو المرمى من حارسه.

وأرسل بوجبا بينية رائعة لراشفورد لكن الأخير مرت الكرة من تحت قدمه.

وفي الدقيقة 44 أرسل آرون وان بيساكا عرضية زاحفة من الناحية اليمنى قابلها مارسيال بتسديدة أخرى في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني ليونايتد.

سيطر يونايتد أكثر على اللقاء في الشوط الثاني وفي الدقيقة 76 مرر راشفورد بينيه لمارسيال الذي سدد الكرة "لوب" من أعلى حارس شيفيلد ليعلن عن الهدف الثالث له ولفريقه.

وكاد البديل أوديون إيجالو يسجل هدفا في الدقيقة 89 لكن الحارس تصدى له.

ولفرهامبتون X بورنموث

وفي لقاء آخر في ملعب مولينكس فاز ولفرهامبتون على بورنموث بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد راؤول خيمينيز هدف اللقاء الوحيدف ي الدقيقة 60.

بتلك النتيجة وصل رصيد ولفرهامبتون لـ49 نقطة يتساوى بهم مع مانشستر يونايتد لكنه يحتل المركز الخامس بسبب فارق الأهداف.

أما بورنموث فتجمد رصيده عند 27 نقطة يحتل بهم المركز الـ18.

نورويتش سيتي X إيفرتون

وفي ملعب كارو روود فاز الضيوف إيفرتون على نورويتش سيتي بهدف مقابل لا شيء.

سجل هدف المباراة الوحيد مايكل كين في الدقيقة 55.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 41 نقطة بفضل ذلك الانتصار.

فيما تجمد رصيد نورويتش عند 21 نقطة يحتل بهم المركز الـ20 والأخير.

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