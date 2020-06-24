في مباراة تألق البدلاء.. هدف المحمدي يخطف نقطة التعادل أمام أستاذه

خطف أحمد المحمدي نقطة تعادل ثمينة من أمام أستاذه ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد على أرضية ملعب سان جيمس بارك في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي.

المحمدي لعب تحت قيادة بروس في 285 مباراة سجل 14 هدفا وصنع 37 في كافة المسابقات بقمصان هال سيتي وسندرلاند وأستون فيلا.

ولم يشارك المحمدي في لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز فيلا بثنائية دون مقابل، وعندما شارك في الإياب سجل هدفا.

أستون فيلا يسعى للهروب من شبح الهبوط وبفضل هدف الظهير المصري ارتفع رصيده إلى 27 نقطة ظل بها في المركز الـ 19 وظل نيوكاسل في المركز الـ 13 برصيد 39 نقطة.

المحمدي بدأ للمباراة الثالثة على التوالي من على مقاعد البدلاء بينما بدأ محمود حسن تريزيجيه أساسيا في تشكيل دين سميث.

الشوط الأول ظل هادئا ولم يشهد أي خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.





















وفي الشوط الثاني كان للتغييرات دورها في تغيير أحداث المباراة.

ستيف بروس مدرب نيوكاسل أجرى تغيير مزدوج بنزول أندي كارول ودوايت جايل في الدقيقتين 64 و67.

وبعد دقيقة واحدة و34 ثانية من دخول الأخير سجل هدف التقدم للماكبياس من عرضية كارول الذي صنع الهدف بعد 4 دقائق و51 ثانية من نزوله.

دين سميث سعى لخطف نقطة التعادل في الدقائق المتبقية، فخرج أنور الغازي وتريزيجيه في الدقيقة 70 لصالح كونور هوريهان وديفيز.

وبعد 7 دقائق أجرى سميث تغييرين بنزول أحمد المحمدي ومارفيلوس ناكامبا بدلا من أرزي كونسا وجون ماكجين.

وما هي إلا 7 دقائق فسجل أحمد المحمدي هدف التعادل برأسية من ركنية نفذها هوريهان البديل مسجلا هدف التعادل.

هدف سادس للمحمدي والأول له بقميص أستون فيلا في الدوري الإنجليزي خلال 179 مباراة.

video:1

طالع أيضا:

الزمالك يقرر عدم استكمال الدوري

اتحاد الكرة لـ في الجول: هكذا سنتعامل مع حالات كورونا

أمير مرتضى لـ في الجول: نريد موسما جديدا بعد شهرين إعداد

"بداية الدوري أمر واقع وإعلان الجدول قريبا"

الكشف عما دار بين لاعبي الأهلي في التجمع الأول