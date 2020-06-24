مصدر باتحاد الكرة يكشف لـ في الجول أندية الـ6 حالات الإيجابية بـ كورونا.. وما سيتم معهم

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن هوية الأندية التي تم اكتشاف حالات بصابة بفيروس كورونا فيها.

وقال مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "ظهرت نتائج المسحة وكشفت عن إيجابية عينة ستة أشخاص".

وكشف "الست حالات من أربعة أندية، وهم سموحة والاتحاد السكندري، والمقاولون العرب، وإنبي".

وأوضح "المصابون بينهم إداريين وعمال ولاعبين، لكن لن يتم ذكر الأسماء حفاظا على الخصوصية".

وشدد المصدر "حالة الست حالات مطمئنة للغاية، حتى أنه لم تظهر عليهم أية أعراض ولم يتم اكتشاف ذلك سوى من خلال المسحة الطبية".

وعن موقف الحالات المصابة، قال المصدر: "تم إخطار الأندية الأربعة على الفور بهم وسيتم عزلهم في المنزل 14 يوما وفقا لبروتوكول اللجنة الطبية برئاسة محمد سلطان".

وأضاف "سيتم إرسال العلاج وفقا لبروتوكول اتحاد الكرة، ومتابعة اللجنة الطبية لحالة المصابين بشكل مستمر".

وتابع "أيضا سيتم فحص المخالطين للست حالات في الفترة الماضية، وهناك مسحة أخرى تقام بعد 5 أيام من الأولى".

وشدد "الهدف من إجراء المسحة كل 5 أيام هو رصد أي حالة مصابة بفيروس كورونا قبل استئناف المباريات من جديد".

وبالحديث عن موقف الأندية كشف المصدر "لا توجد أدنى مشكلة وستعود الفرق لتدريباتها بعد عزل المصابين".

وأتم تصريحاته "ومن نتائج المسحة الجديدة، سيتم الاطمئنان على باقي عناصر الفريق. مستمرون في رصد نتائج المسحات للسيطرة على الأمر مبكرا".

الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن في بيان صباح اليوم الأربعاء عن إصابة 6 حالات بفيروس كورونا بعد ظهور نتائج المسحة الثانية. (طالع التفاصيل)

وتجري أندية الدوري المصري مسحة طبية لفحص الحالات المصابة بفيروس كورونا والتعامل معها وفقا لبروتوكول اللجنة الطبية بالاتحاد المصري برئاسة محمد سلطان.

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