خبر في الجول – اتحاد الكرة يجتمع مع البدري السبت المقبل

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 19:00

كتب : عاطف شادي

حسام البدري - منتخب مصر

يجتمع مسؤولو اللجنة الخماسية مع حسام البدري المدير الفني المدير الفني للمنتخب المصري، ومدير المنتخب محمد بركات.

ووجه عمرو الجنايني رئيس اللجنة الدعوة للاجتماع في مقر الجبلاية.

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع سيناقش خطة المنتخب في الشهور المقبلة، في ظل استئناف النشاط المنتظر الشهر المقبل.

أخبار متعلقة
البدري ينتظر قرارات اتحاد الكرة والكاف لتحديد برنامج إعداد المنتخب ميدو جابر: عاشور أكثر من يحب الأهلي.. والبدري رفض رحيلي البدري: كوكا من أفضل المهاجمين الدوليين.. سيبقى دائما في خططي

ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع كذلك خطة الإعداد والتحديات المقبلة للمنتخب، والتوقفات المطلوبة من قبل البدري وجهازه.

وأمام المنتخب والبدري عدة تحديات، أولها التأهل لكأس أمم إفريقيا بعد التعادل أمام كينيا وجزر القمر، ضمن المجموعة التي تضم توجو كذلك.

وكذلك، التأهل لكأس العالم 2022، حيث وضعت القرعة منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة الجابون وليبيا وأنجولا، في المرحلة الأولى من التصفيات.

اقرأ أيضا

الزمالك: لن نخضع للمسحات ونريد موسما جديدا

كارتيرون: أفضل إقامة نسخة جديدة من الدوري

.

إنبي: 4 حالات مصابة بـ كورونا في الفريق

الاتحاد السكندري يعلن حالة كورونا بين لاعبيه

اتحاد الكرة يكشف مصير تقنية الـVAR بعد استئناف الدوري.. وقاعدة جديدة ستٌطبق

منتخب مصر حسام البدري
نرشح لكم
أخر الأخبار
التشكيل - عودة صلاح.. ومثلث هجوم ليفربول يبدأ ضد كريستال بالاس 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد يزيل صورة أسامة بن لادن من المدرجات 42 دقيقة | أوروبا
اتحاد الكرة يجتمع بمدربي المنتخبات قبل إعلان جدول الدوري 58 دقيقة | الدوري المصري
عماد السيد ينفي إصابته بفيروس كورونا ساعة | الدوري المصري
تشكيل إنتر - خط وسط جديد أمام ساسولو لأجل فوز غائب من 2014 ساعة | أوروبا
خبر في الجول – اتحاد الكرة يجتمع مع البدري السبت المقبل ساعة | منتخب مصر
رئيس تورينو: لن أبيع بيلوتي ساعة | أوروبا
تقرير: أتالانتا يقترب من ضم قائد يوفنتوس الشاب 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مصدر بالأهلي يوضح لـ في الجول سبب استبعاد عاشور من المسحات عكس فتحي
قد ينال إعجابك