خبر في الجول – اتحاد الكرة يجتمع مع البدري السبت المقبل

يجتمع مسؤولو اللجنة الخماسية مع حسام البدري المدير الفني المدير الفني للمنتخب المصري، ومدير المنتخب محمد بركات.

ووجه عمرو الجنايني رئيس اللجنة الدعوة للاجتماع في مقر الجبلاية.

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع سيناقش خطة المنتخب في الشهور المقبلة، في ظل استئناف النشاط المنتظر الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع كذلك خطة الإعداد والتحديات المقبلة للمنتخب، والتوقفات المطلوبة من قبل البدري وجهازه.

وأمام المنتخب والبدري عدة تحديات، أولها التأهل لكأس أمم إفريقيا بعد التعادل أمام كينيا وجزر القمر، ضمن المجموعة التي تضم توجو كذلك.

وكذلك، التأهل لكأس العالم 2022، حيث وضعت القرعة منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة الجابون وليبيا وأنجولا، في المرحلة الأولى من التصفيات.

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