اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 11:53 كتب : عاطف شادي شعار الدوري المصري كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية عن ظهور 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد بين أندية الدوري المصري. الدوري المصري ويأتي ذلك نتيجة اليوم الثاني من المسحات الطبية التي أجرتها أندية الدوري الممتاز تمهيدا لعودة النشاط واستئناف التدريبات والمسابقات. وأوضح بيان الاتحاد المصري "كشفت اللجنة الطبية برئاسة محمد سلطان عن ظهور 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا". أخبار متعلقة المصري لـ في الجول: نجري المسحة الثلاثاء.. ولابد من الدعم المالي حال عودة الدوري المصري: لم يعارض أي ناد عودة الدوري لكنها ستكون مستحيلة في هذه الحالة وكيل إيهاب المباركي لـ في الجول: لدينا عرضان من الدوري المصري المصري لـ في الجول: نرفض عودة الدوري لكن نؤيد الدولة حال الضرورة.. ومذكرة لرئيس الوزراء وتابع "وذلك في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات". وأضاف "شمل المسح الطبي، اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق". ولم يكشف اتحاد الكرة عن هوية المصابين، أو هوية فرقهم. وكان عددا من الأندية قد أجرى المسحة الطبية بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم تمهيدا لاستئناف التدريبات. وعاد فريقا بيراميدز والأهلي إلى التدريبات بالفعل، إذ عاد بيراميدز مساء امس الثلاثاء، قبل عودة الأهلي صباح اليوم الأربعاء. اقرأ أيضا: قرار الدولة بشأن عودة الدوري المصري المغرب يقرر عودة النشاط لاعب برشلونة إلى يوفنتوس المصري يجري المسحة الطبية موقف صلاح من مباراة كريستال بالاس المصيرية الدوري المصري مسحة فيروس كورونا عودة النشاط نرشح لكم أخر الأخبار هاري كين يتحدث عن شعوره بعد العودة لهز الشباك 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي مصدر باتحاد الكرة يكشف لـ في الجول أندية الـ6 حالات الإيجابية بـ كورونا.. وما سيتم معهم 29 دقيقة | الدوري المصري صالح جمعة يتدرب في الجيم.. ومحمد محمود يواصل التدريبات التأهيلية 36 دقيقة | الدوري المصري مويس: من كان حكم الفيديو؟ كيف تم احتساب هدف توتنام الأول؟ 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي عبد الحفيظ: برنامج إعداد بدني وفني من فايلر.. وتقسيم اللاعبين على مجموعتين يوميا 46 دقيقة | الدوري المصري كونتي: خسارة ساسولو برباعية خادعة ساعة | أوروبا مباراة قد تتوج ليفربول باللقب.. فينالدوم: لن نشاهد لقاء سيتي وتشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مصدر باتحاد الكرة يكشف لـ في الجول أندية الـ6 حالات الإيجابية بـ كورونا.. وما سيتم معهم اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري مران الأهلي الأول بعد كورونا – تدريبات بدنية على مجموعتين.. وإجراءات جديدة احترازيا الأهلي يكشف عن الإجراءات الاحترازية في التدريبات لتفادي كورونا أرسنال يعلن: لويز يجدد عقده وسيبايوس مستمر.. وانضمام لاعبين بشكل نهائي الأكثر مشاهدة 1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 الأهلي يعلن رسميا نهاية علاقته بـ حسام عاشور أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 2 توتنام هوتسبر 0 وست هام يونايتد انتهت الدوري الإنجليزي 0 ليستر سيتي 0 برايتون انتهت الدوري الإسباني 1 برشلونة 0 أتليتك بلباو انتهت الدوري الإسباني 0 ليفانتي 1 أتليتكو مدريد انتهت الدوري الإسباني 1 ريال بلد الوليد 1 خيتافي انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول - كريستال بالاس لم تبدأ 21:15 الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد - شيفيلد يونايتد لم تبدأ 19:00 الدوري الإنجليزي - نيوكاسل يونايتد - أستون فيلا لم تبدأ 19:00 الدوري الإنجليزي - نورويتش سيتي - إيفرتون لم تبدأ 19:00 الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون - بورنموث لم تبدأ 19:00 الدوري الإنجليزي - تشيلسي - مانشستر سيتي لم تبدأ 21:15 الدوري الإنجليزي - ساوثامبتون - أرسنال لم تبدأ 19:00 الدوري الإنجليزي - بيرنلي - واتفورد لم تبدأ 19:00 الدوري الإسباني - إيبار - فالنسيا لم تبدأ 19:30 الدوري الإسباني - ريال بيتيس - إسبانيول لم تبدأ 22:00 قد ينال إعجابك