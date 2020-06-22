عضو اتحاد اليد لـ في الجول: إلغاء دوري المحترفين بموافقة 17 ناديا واعتراض الأهلي فقط

أعلن عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد المصري إلغاء دوري المحترفين الخاص باللعبة.

وقال عبد الوهاب لـFilGoal.com: "17 ناديا من الـ18 اختاروا الإلغاء، وفقط الأهلي أراد الاستكمال".

وعن مصير الدوري الممتاز (الدرجة الثانية) قال عبد الوهاب: "لم نتخذ قرارا بعد، لكن الاتجاه هو الإلغاء ولعب دوري المحترفين الموسم المقبل بـ22 ناد".

اتحاد اليد سبق وأعلن إلغاء مسابقات الكرة النسائية والناشئين لهذا الموسم بسبب ضيق الوقت.

الزمالك يتصدر ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

ويتبقى للزمالك مباراتين أمام سبورتنج، والأهلي، فيما يتبقى لـ الأهلي مباراتين أمام الجزيرة والزمالك، قبل إلغاء البطولة دون تحديد بطل.

من جهة أخرى، وصلت بطولة كأس مصر إلى الدور نصف النهائي. الزمالك يلاقي طلائع الجيش، فيما يلعب الأهلي مع المعادي في نصف النهائي الآخر للبطولة.

وفي وقت سابق، صرح هشام نصر رئيس الاتحاد لـFilGoal.com: "سنجتمع يوم الإثنين (اليوم) مع الأندية، وذلك للاطلاع على رأيهم حول استئناف الموسم الجاري أو الإلغاء، وسنجتمع أيضا مع روبيرتو جارسيا المدرب الأجنبي لمنتخب مصر".

نصر أوضح "المدرب يرى أن عودة النشاط بعد ثلاثة أشهر من التوقف، من الأفضل أن تكون بمباريات سهلة وليست مباريات نهائية".

وواصل "التجربة الألمانية في هذا الصدد أسفرت عن 8 إصابات في اليوم الأول بعد عودة النشاط. وفي المقابل فإن أي إصابة في قوام المنتخب حاليا ستعني غياب اللاعب عن كأس العالم المقبل".

مصر تنظم كأس العالم للرجال في شهر يناير لعام 2021، أي بعد حوالي 4 أشهر من تاريخ بدء النشاط الرياضي المحدد من قبل الدولة.

رئيس اتحاد اليد أضاف "المدرب يقول بأن العودة بمباريات سهلة ستكون مقبولة، لكن العودة بنهائيات مثل الزمالك والأهلي أو الزمالك وطلائع الجيش ستعرض اللاعبين للخطر".

وأتم "لذلك سنجتمع مع المدرب أيضا لمعرفة رأيه كاملا، ثم نعلن قرارنا بشكل نهائي بناء على اجتماعنا مع الأندية ومدرب منتخب مصر".

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن بدء موسم جديد للعبة في النصف الثاني من أغسطس المقبل.

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