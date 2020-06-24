مران الأهلي الأول بعد كورونا – تدريبات بدنية على مجموعتين.. وإجراءات جديدة احترازيا

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 10:53

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي الجماعي الصياحي

أجرى لاعبو النادي الأهلي مرانهم الصباحي اليوم الأربعاء، ولأول مرة ما بعد عصر فيروس كورونا، على ملعب مختار التتشر.

وشهد مران الأهلي، تقسيم اللاعبين على مجموعتين، تطبيقا للتباعد الاجتماعي، وتحسبا لعدم انتشار فيوروس كورونا.

ملعب مختار التتشر شهد جولة من التعقيم قبيل انطلاق المران، وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، مشرفا عليها.

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وتضمنت الإجراءات والإرشادات التي نفذها الأهلي اليوم قبل انطلاق المران، تطهير وتعقيم كافة الأدوات الرياضية والكرات ووسائل التدريب، وتوفير كافة المستلزمات الوقائية داخل الملعب، وتوفير المطهرات والهاند جيل في محيط الملعب.

وحدد الأهلي ممرات الدخول للاعبين بعد تجديد بوابة الدخول الخاصة بهم، والتي تشتمل على بوابة تعقيم وقياس درجة الحرارة.

وبعد انتهاء التعقيم، وقبل بدء المران، عقد عبد الحفيظ جلسة مع الجهاز الفني للحديث عن الاستعدادات للفترة المقبلة، فيما عقد خالد محمود طبيب الفريق، حديثا مع العاملين في جهاز الكرة فور وصوله إلى مقر النادي بالجزيرة، للتأكيد على الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم اتباعها قبل استئناف المران، بعد فترة من التوقف نتيجة لتفشي فيروس كورونا.

كما حرص طبيب الأهلي أيضا على التحدث مع العاملين للاطمئنان على كافة الترتيبات، واتباع الإجراءات الاحترازية، مع التشديد على توافر المطهرات وأدوات التعقيم بمحيط الملعب والتباعد وطريقة التعامل خلال المران.

انطلاق المران

قاد دافيد سيزا المدرب العام للفريق، المران في ظل تواجد ريني فايلر المدير الفني السويسري خارج البلاد، وقد عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وشرح البرنامج التدريبي الذي بدأ اللاعبون في تنفيذه، كما تحدث بشكل عام عن المرحلة المقبلة والتأكيد على الأهداف العامة للفريق من خلال خطة العمل والتدريبات اليومية.

وانطلق المران في الثامنة والنصف صباحا، إذ أدت المجموعة الأولى من اللاعبين تدريبات بدنية، والتي ضمت كلا من شريف إكرامي، وعلي لطفي، ورامي ربيعة، ورمضان صبحي، ومحمود متولي، وأحمد فتحي، ومحمد مجدي "قفشة"، وأحمد الشيخ، ومروان محسن، وجونيور أجايي، ومحمود وحيد، والثنائي الصاعد العربي بدر ومحمد شكري.

وبدأ المران بمحاضرة نظرية شرح خلالها ديفيد سيزا، المدرب العام، البرنامج التدريبي، واشتمل على الجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات البدنية، لرفع معدل اللياقة، بعد فترة توقف للنشاط الرياضي تجاوزت ثلاثة أشهر.

أما المجموعة الثانية من اللاعبين، فقد بدأت تدريباتها في الساعة العاشرة صباحا.

وضمت المجموعة الثانية كلا من، وليد سليمان، ومحمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وأليو ديانج، وأليو بادجي، ومحمد فخري، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمود كهربا، وشادي رضوان، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، ومحمد محمود، وجيرالدو، وحمدي فتحي.

ويستعد الأهلي لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز من جديد، والمحدد لها بداية شهر أغسطس المقبل.

ويعتبر الأهلي ثاني الأندية اسئنافا للتدريبات بعد عودة فريق بيراميدز أمس الثلاثاء.

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