بعد اجتماع المدربين - العشري: اسئناف الدوري بات رسميا.. الاتفاق على 15 أغسطس وطلب لحل مشكلة الأجانب

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 14:29

كتب : عاطف شادي

طارق العشري مدرب النادي المصري

كشف طارق العشري المدير الفني لفريق المصري أن استئناف مسابقة الدوري باتت رسمية بعد اجتماع المديرين الفنيين مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

واجتمعت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بالمديرين الفنيين لفرق الدوري الممتاز أو من يمثلهم لمناقشة استئناف النشاط الرياضي من جديد تطبيقا لتعليمات رئاسة الوزراء.

وقال طارق العشري عقب الاجتماع للصحفيين: "استئناف الدوري بات رسميا وأمر نهائي".

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وأضاف "الدوري يعود 15 أغسطس، لأنه من الصعب العودة يوم 27 يوليو وهذا ما تم طلبه من الاتحاد".

وأوضح العشري "طلبنا مزيد من الوقت من أجل الاعداد والوصول لـ 8 أسابيع، لكن الاتحاد أجاب أن ذلك من الصعب والاتفاق على العودة 15 أغسطس".

وكشف العشري "من الطبيعي ظهور حالات كورونا، لكن النسبة الأكبر جيدة ومبشرة، ولدينا إجراءات قوية للعودة للتدريبات".

وكان الاتحاد المصري قد أعلن عن إيجابية عينة 6 حالات بفيروس كورونا في الدوري المصري، وعلم FilGoal.com أنهم لـ 4 أندية. (من هنا)

وشدد العشري "الأندية بدأت في الاعداد بعد تحديد موعد العودة، والاتحاد وعدنا بمراعاة الأمور عند وضع الجدول".

وأتم العشري تصريحاته "لدينا مشكلة في اللاعبين الأجانب وتم عرض الأمر على اللجنة الخماسية، ووعدت بدراسة الأمر ومساعدة الأندية في استعادة اللاعبين".

وأعلن وزير الشباب والرياضة ومجلس الوزراء أمس الثلاثاء عن عودة جميع المسابقات الرياضية للاستئناف من جديد بداية من أغسطس وأولها دوري كرة القدم.

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