اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول مصير تقنية الـVAR بعد استئناف الدوري.. وقاعدة جديدة ستٌطبق

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 14:50

كتب : عاطف شادي

الاتحاد المصري لكرة القدم

ستستمر تقنية الفيديو “VAR” في الدوري المصري بعد استئنافه، فيما سيطبق قاعدة جديدة في التبديلات.

وقال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في تصريحات لـFilGoal.com: "تقنية الفيديو موجودة في الدوري بعد استئنافه في المرحلة المقبلة ولن تلغى، والتقنية مستمرة مثلما كان الوضع قبل فترة التوقف".

وأضاف "سيتم تطبيق قاعدة الخمسة تغييرات في الدوري أيضا بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

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وأتم "القرار معمم على كل الاتحادات، ويجب الالتزام به".

قاعدة الخمسة تبديلات تتيح لكل فريق إجراء 5 تبديلات في المباراة، بشرط أن يجريهم خلال ثلاثة توقفات فقط، مع عدم احتساب التبديلات التي تٌجرى بين الشوطين ضمن التوقفات الثلاثة.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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